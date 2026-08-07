Estacionamento Municipal tem como objetivo organizar os veículos de turismo autorizados - Reprodução

Estacionamento Municipal tem como objetivo organizar os veículos de turismo autorizadosReprodução

Publicado 07/08/2026 17:59

Arraial do Cabo - A Secretaria Municipal de Turismo de Arraial do Cabo informou que, a partir de 1º de setembro de 2026, veículos do tipo motorhome não poderão permanecer no Estacionamento Municipal de Veículos de Turismo.

Segundo o comunicado, a medida segue o artigo 9º do Decreto Municipal nº 3.506/2021, que prevê a isenção da taxa de estacionamento para motorhomes que tenham reservas em campings do município. O decreto também estabelece que esses veículos não podem circular ou permanecer estacionados em vias públicas da cidade.

Ainda de acordo com a Secretaria, a autorização de entrada poderá ser concedida de forma excepcional no momento da chegada ao município, no posto localizado no Pórtico de entrada, mediante apresentação da comprovação de reserva em camping de Arraial do Cabo.

Após a emissão da autorização, os condutores deverão seguir diretamente para o camping reservado. O comunicado informa que não será permitido utilizar o espaço público municipal para hospedagem, pernoite, camping, acampamento, montagem de estruturas externas ou outras atividades que não estejam relacionadas à finalidade do estacionamento.

A Secretaria informou que o Estacionamento Municipal tem como objetivo organizar os veículos de turismo autorizados e dar suporte às ações de embarque, desembarque, fiscalização e controle do fluxo turístico no município. A pasta pediu a colaboração dos condutores para o cumprimento das normas municipais.