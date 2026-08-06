Oportunidades são destinadas aos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias - Ascom

Oportunidades são destinadas aos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às EndemiasAscom

Publicado 06/08/2026 18:49

Arraial do Cabo - Foi publicado nesta quarta-feira (5) o Edital nº 01/2026 do Processo Seletivo Público por Regime Estatutário para preenchimento de 100 vagas na área da Saúde, em Arraial do Cabo. As oportunidades são destinadas aos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.

Do total de vagas, 62 são para Agente Comunitário de Saúde e 38 para Agente de Combate às Endemias. Para os dois cargos, é exigido nível médio de escolaridade.

As inscrições serão realizadas entre os dias 17 de agosto e 21 de outubro, exclusivamente pelo site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), responsável pela organização do certame, ou pelo link disponível na aba “Concursos” do portal oficial do município. A taxa de inscrição é de R$ 80.

Segundo o edital, as provas objetivas serão aplicadas no dia 22 de novembro, nos turnos da manhã e da tarde. A secretária municipal de Administração, Carolina Fraser, afirmou que o processo busca ampliar a estrutura da saúde pública do município.

“Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias são fundamentais para proteger vidas, ampliar o acesso aos serviços de saúde e construir uma cidade cada vez mais saudável. Nosso compromisso é realizar um processo transparente, seguro e em total conformidade com a legislação, sempre priorizando o interesse público e o bem-estar da população cabista”, declarou.

O processo seletivo segue a legislação federal que regulamenta as carreiras de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias. Mesmo com os profissionais vinculados ao regime estatutário municipal, a Constituição Federal e a Lei nº 11.350/2006 determinam que o ingresso nessas funções seja realizado por Processo Seletivo Público.