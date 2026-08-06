Oportunidades são destinadas aos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às EndemiasAscom
Arraial do Cabo abre processo seletivo para profissionais da Saúde
Certame oferece oportunidades para Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, com inscrições abertas a partir de 17 de agosto
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Fábio do Pastel comemora aprovação do novo plano de carreira para servidores de São Pedro
PCCV aprovado por unanimidade atualiza regras de progressão, cargos e remuneração do funcionalismo municipal
Crise em Casimiro: Lelei da Marmoraria faz duros questionamentos sobre governo de Ramon Gidalte
Parlamentar criticou mudanças no IPREV, comentou investigações na Educação e cobrou explicações sobre declarações atribuídas ao prefeito
PL reúne prefeitos e lideranças da Região dos Lagos em almoço com Douglas Ruas
Evento reuniu nomes estratégicos do partido - como Dr Serginho, Fábio do Pastel, Daniela Soares, Lucimar Vidal - e teve participação de Rogéria Bolsonaro
Arraial do Cabo abre inscrições para preparatório gratuito de concursos
Moradores que atendem aos critérios podem se matricular até sexta-feira (7) para participar das aulas em dois polos do município
Wine & Jazz Festival injeta R$ 1 milhão na economia e consolida nova aposta de Araruama
Resultado reforça estratégia da prefeita Daniela Soares de usar grandes eventos para movimentar a economia e fortalecer o turismo
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