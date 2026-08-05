A iniciativa oferece aulas gratuitas para moradores do municípioDivulgação
Arraial do Cabo abre inscrições para preparatório gratuito de concursos
Moradores que atendem aos critérios podem se matricular até sexta-feira (7) para participar das aulas em dois polos do município
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Wine & Jazz Festival injeta R$ 1 milhão na economia e consolida nova aposta de Araruama
Resultado reforça estratégia da prefeita Daniela Soares de usar grandes eventos para movimentar a economia e fortalecer o turismo
LATAM confirma voo para Cabo Frio
A partir de dezembro deste ano serão quatro voos semanais e passagens começam a ser vendidas ainda nesta semana
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Registro feito por pesquisador da Fundação de Meio Ambiente mostra novo bebê nas águas cabistas durante a temporada de migração da espécie
Suspeito morre e outro é preso após confronto em Arraia
Operação no Morro da Coca-Cola terminou com apreensão de duas pistolas, munições e drogas; ocorrência segue em andamento
Marcelo Magno anuncia início das obras da nova Feira Municipal e do Mercado do Peixe
Complexo na Prainha terá 44 boxes, quiosques, palco, parquinho e estrutura para funcionamento durante toda a semana. A previsão de entrega é de 12 meses
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