A iniciativa oferece aulas gratuitas para moradores do municípioDivulgação

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Renata Cristiane
Arraial do Cabo - Estão abertas as inscrições para o Curso Preparatório para Concursos Públicos em Arraial do Cabo. A iniciativa oferece aulas gratuitas para moradores do município que desejam se preparar para disputar vagas em concursos públicos.
As inscrições devem ser realizadas presencialmente até sexta-feira (7), na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Praça Castelo Branco, nº 5, no prédio do antigo Sindicato da Álcalis, na Praia dos Anjos.
O curso terá aulas presenciais em dois polos: no Centro, no Colégio Municipal Francisco Porto de Aguiar, e no distrito de Monte Alto, na Escola Municipal Francisco Luiz Sobrinho.
Para realizar a matrícula, os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e certificado de conclusão do Ensino Médio ou declaração de conclusão. Também será necessário apresentar comprovante de renda no momento da inscrição.
Podem participar candidatos que tenham concluído o Ensino Médio em escola pública, residam em Arraial do Cabo há pelo menos seis meses, possuam renda familiar de até três salários mínimos e comprovem não ter condições de custear um curso preparatório particular.
A iniciativa tem como objetivo oferecer preparação gratuita para moradores que buscam qualificação para concursos públicos.