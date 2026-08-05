A iniciativa oferece aulas gratuitas para moradores do município - Divulgação

A iniciativa oferece aulas gratuitas para moradores do municípioDivulgação

Publicado 05/08/2026 13:51

Arraial do Cabo - Estão abertas as inscrições para o Curso Preparatório para Concursos Públicos em Arraial do Cabo. A iniciativa oferece aulas gratuitas para moradores do município que desejam se preparar para disputar vagas em concursos públicos.

O curso terá aulas presenciais em dois polos: no Centro, no Colégio Municipal Francisco Porto de Aguiar, e no distrito de Monte Alto, na Escola Municipal Francisco Luiz Sobrinho.

Para realizar a matrícula, os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e certificado de conclusão do Ensino Médio ou declaração de conclusão. Também será necessário apresentar comprovante de renda no momento da inscrição.

Podem participar candidatos que tenham concluído o Ensino Médio em escola pública, residam em Arraial do Cabo há pelo menos seis meses, possuam renda familiar de até três salários mínimos e comprovem não ter condições de custear um curso preparatório particular.

A iniciativa tem como objetivo oferecer preparação gratuita para moradores que buscam qualificação para concursos públicos.