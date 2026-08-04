Berçario de Jubartes Foto: Reprodução
Filhote de jubarte reforça Arraial como berçário de baleias
Registro feito por pesquisador da Fundação de Meio Ambiente mostra novo bebê nas águas cabistas durante a temporada de migração da espécie
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Suspeito morre e outro é preso após confronto em Arraia
Operação no Morro da Coca-Cola terminou com apreensão de duas pistolas, munições e drogas; ocorrência segue em andamento
Marcelo Magno anuncia início das obras da nova Feira Municipal e do Mercado do Peixe
Complexo na Prainha terá 44 boxes, quiosques, palco, parquinho e estrutura para funcionamento durante toda a semana. A previsão de entrega é de 12 meses
Central de Exames de Arraial passa a atender em novo endereço
Mudança de local reúne atendimentos de diferentes exames na unidade da Praia Grande; tomografias seguem sendo realizadas no Hospital Geral do município
Fábio do Pastel recebe Douglas Ruas em evento da Marinha em São Pedro
Prefeito destacou a recepção do público ao candidato a governador e afirmou que o deputado já é "um aldeense de coração"
Serginho reforça aliança com Douglas Ruas e Dra. Gabriela em evento da Marinha
Prefeito de Cabo Frio participou do Portões Abertos da Aviação Naval, em São Pedro da Aldeia, ao lado do candidato ao Governo do Estado e da irmã, candidata a deputada estadual
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