Berçario de Jubartes - Foto: Reprodução

Berçario de Jubartes Foto: Reprodução

Publicado 04/08/2026 14:57

Arraial do Cabo - Um novo filhote de baleia-jubarte foi registrado nas águas de Arraial do Cabo nesta segunda-feira (3), reforçando um cenário que vem chamando a atenção de pesquisadores durante a temporada de migração dos cetáceos. O flagrante, feito com drone, mostra mais um bebê nadando ao lado da mãe no mar cabista.

As imagens foram registradas pelo pesquisador e droneiro Jorge Porto, integrante do Projeto Mar de Baleias, da Fundação de Meio Ambiente de Arraial do Cabo. O novo avistamento reforça a importância do município não apenas como um dos principais destinos para observação de baleias no Brasil, mas também como uma área cada vez mais relevante para a reprodução da espécie.

Segundo os pesquisadores, a presença frequente de fêmeas acompanhadas de filhotes indica que Arraial do Cabo vem se consolidando como um importante berçário natural de baleias-jubarte no litoral brasileiro.

A temporada de avistamento segue até setembro, período em que as jubartes passam pela Região dos Lagos durante a migração anual. Nessa época, moradores e turistas costumam acompanhar de perto os saltos, borrifos e outras cenas que transformam o mar da cidade em um verdadeiro espetáculo da natureza.