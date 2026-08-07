Alexandre Pantoja, lutador de Arraial do CaboFoto: Reprodução
De Arraial do Cabo ao UFC: Pantoja busca cinturão e revanche
Pantoja enfrenta Joshua Van no UFC 331, em Los Angeles, em revanche pelo cinturão dos moscas.
De Arraial do Cabo ao UFC: Pantoja busca cinturão e revanche
Pantoja enfrenta Joshua Van no UFC 331, em Los Angeles, em revanche pelo cinturão dos moscas.
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