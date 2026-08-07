Alexandre Pantoja, lutador de Arraial do CaboFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
Arraial do Cabo - A espera está chegando ao fim. No dia 19 de setembro, Alexandre Pantoja volta ao octógono com uma missão importante: recuperar o cinturão peso-mosca (até 57 kg) do UFC. O lutador de Arraial do Cabo será o responsável por comandar a luta principal do UFC 331, em Los Angeles, nos Estados Unidos, contra o atual campeão Joshua Van.
O reencontro tem um peso especial para o brasileiro. Os dois atletas já se enfrentaram em dezembro passado, em uma disputa que terminou de forma inesperada. Na ocasião, Pantoja sofreu uma lesão no início do combate ao deslocar o cotovelo durante uma tentativa de apoio após uma queda e não conseguiu continuar na luta. Com isso, o cinturão passou para as mãos do jovem lutador de Mianmar.
Agora, o atleta cabista retorna ao cage com a oportunidade de reverter aquele resultado e mostrar que o desfecho do primeiro confronto não representa o seu melhor momento dentro do esporte. Na época, Pantoja classificou o episódio como um acidente.
Aos 36 anos, o brasileiro busca retomar o posto entre os grandes nomes da história da categoria. Uma vitória sobre Van garante novamente o título dos moscas e reforça a trajetória de Pantoja como um dos principais representantes brasileiros no UFC.
O duelo também marca um novo capítulo na rivalidade entre experiência e juventude. De um lado, Pantoja chega com uma carreira consolidada e a motivação de reconquistar o que perdeu fora das condições normais de combate. Do outro, Joshua Van tenta confirmar a conquista e manter o cinturão.
A luta está marcada para o dia 19 de setembro, no UFC 331, em Los Angeles.