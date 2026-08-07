Durante a ação, o criminoso empurrou a idosa, que caiu no chão e bateu a cabeça - Reprodução

Durante a ação, o criminoso empurrou a idosa, que caiu no chão e bateu a cabeçaReprodução

Publicado 07/08/2026 18:18

Arraial do Cabo - Uma comerciante de 70 anos foi - Uma comerciante de 70 anos foi roubada e agredida dentro do próprio brechó , na Praia Grande, em Arraial do Cabo, na tarde desta quinta-feira (6). O crime aconteceu por volta das 12h40 e foi registrado por uma câmera de segurança do estabelecimento.

Nas imagens, o homem aparece entrando no comércio com um casaco preto acolchoado e um capuz cobrindo o rosto. Segundo a polícia, ele afirmou estar armado e ameaçou a comerciante de morte. Em seguida, agarrou a vítima e arrancou o cordão banhado a ouro que ela usava.

Durante a ação, o criminoso empurrou a idosa, que caiu no chão e bateu a cabeça. Ela sofreu um hematoma e foi levada para o Hospital Geral de Arraial do Cabo. A comerciante passou por exames de imagem e recebeu alta depois que nenhuma lesão foi constatada.

Após o roubo, o homem fugiu em uma bicicleta de cor escura. O crime aconteceu nas proximidades do cruzamento da Rua Martins Afonso com a Travessa Arthur Bernardes. Depois de deixar o brechó, o suspeito seguiu pela Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades do Clube Tupy.

A Polícia Civil informou que o rosto coberto e o capuz dificultam a identificação do suspeito. Ele foi descrito como negro e vestia casaco preto acolchoado e calça de moletom preta.

O caso foi registrado na 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo. A Polícia Civil pede que informações que possam ajudar na identificação ou localização do suspeito sejam repassadas pelo Disque Denúncia da unidade, por meio do WhatsApp (22) 98113-6585. O anonimato é garantido.