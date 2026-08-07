Durante a ação, o criminoso empurrou a idosa, que caiu no chão e bateu a cabeçaReprodução
Comerciante de 70 anos é agredida durante roubo em Arraial do Cabo
Câmera registrou o momento em que homem ameaça a idosa, arranca o cordão que ela usava e foge de bicicleta; vítima foi atendida no hospital
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Acusada de latrocínio contra comerciante em Arraial do Cabo é presa
Mulher foi localizada após operação com apoio do 25º BPM e agentes do PROEIS; crime havia causado comoção em Arraial do Cabo
Motorhomes terão restrição em estacionamento de Arraial do Cabo
Medida segue decreto municipal que estabelece regras para circulação e estacionamento de veículos de turismo na cidade
De Arraial do Cabo ao UFC: Pantoja busca cinturão e revanche
Pantoja enfrenta Joshua Van no UFC 331, em Los Angeles, em revanche pelo cinturão dos moscas.
Fabinho Costa comemora liderança de Iguaba Grande no IDEB da Região dos Lagos
Município alcançou nota 6,8 nos anos iniciais e superou as médias estadual e nacional no principal indicador da educação básica
Arraial do Cabo abre processo seletivo para profissionais da Saúde
Certame oferece oportunidades para Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, com inscrições abertas a partir de 17 de agosto
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