Durante a ação, os agentes montaram cercos e realizaram diligências - Reprodução

Durante a ação, os agentes montaram cercos e realizaram diligênciasReprodução

Publicado 07/08/2026 18:10

A prisão aconteceu depois de uma operação realizada por agentes da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), com apoio de policiais militares do 25º BPM e de equipes do PROEIS da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Arraial do Cabo.

As equipes fizeram buscas nas localidades de Boca do Mato e Favela do Lixo, em Cabo Frio, onde a suspeita estaria escondida. Segundo a polícia, ela era procurada pela Justiça e tentava evitar ser localizada.

Durante a ação, os agentes montaram cercos e realizaram diligências. Após a movimentação policial, a mulher se apresentou na 126ª DP de Cabo Frio, onde o mandado de prisão foi cumprido.

A Polícia Civil informou que a prisão é mais uma etapa das investigações para esclarecer o crime e identificar a participação dos envolvidos.

A reportagem tentou contato com a defesa da acusada para um posicionamento, mas não localizou. O espaço segue aberto para manifestação.