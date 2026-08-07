Durante a ação, os agentes montaram cercos e realizaram diligênciasReprodução

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Renata Cristiane
Arraial do Cabo - A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (7) uma mulher suspeita de participar do latrocínio que matou um comerciante idoso em Monte Alto, em Arraial do Cabo. O crime, que é o roubo seguido de morte, chamou a atenção dos moradores da cidade.
A prisão aconteceu depois de uma operação realizada por agentes da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), com apoio de policiais militares do 25º BPM e de equipes do PROEIS da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Arraial do Cabo.
As equipes fizeram buscas nas localidades de Boca do Mato e Favela do Lixo, em Cabo Frio, onde a suspeita estaria escondida. Segundo a polícia, ela era procurada pela Justiça e tentava evitar ser localizada.
Durante a ação, os agentes montaram cercos e realizaram diligências. Após a movimentação policial, a mulher se apresentou na 126ª DP de Cabo Frio, onde o mandado de prisão foi cumprido.
A Polícia Civil informou que a prisão é mais uma etapa das investigações para esclarecer o crime e identificar a participação dos envolvidos.
A reportagem tentou contato com a defesa da acusada para um posicionamento, mas não localizou. O espaço segue aberto para manifestação.