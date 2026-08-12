Agenda: Festival Bossa 61 acontece de sexta (14) a domingo (16), a partir das 18h, na Praça do Cova, em Arraial do Cabo. Entrada gratuita.Foto: Reprodução

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Renata Cristiane
Arraial do Cabo recebe, a partir desta sexta-feira (14), o Festival Bossa 61, evento que celebra a música brasileira e a história da Bossa Nova. Até domingo (16), a Praça Daniel Barreto, conhecida como Praça do Cova, será palco de uma programação especial com grandes nomes da música nacional, reunindo moradores e visitantes em três dias de apresentações gratuitas.
A programação terá início diariamente às 18h, com praça de alimentação, feira de artesanato e atrações culturais. Na sexta-feira (14), o show de abertura será com Jônatas Saxofonista, às 19h. Às 22h, André Muato convida Torcuato Mariano para uma apresentação especial.
No sábado (15), a música continua com Cristóvão Bastos, que convida Mauro Senise e Miguel Rabello, às 20h. Na sequência, às 22h, o público poderá conferir o show de Rosa Passos, um dos grandes nomes da música brasileira.
Encerrando o festival no domingo (16), Liah Soares se apresenta às 20h. Em seguida, às 22h, Roberto Menescal sobe ao palco, levando ao público sua trajetória diretamente ligada à história da Bossa Nova.
Durante os três dias, o público terá a oportunidade de vivenciar diferentes interpretações e sonoridades da música brasileira em um dos cenários mais conhecidos de Arraial do Cabo.
O festival conta com o apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Secretaria de Turismo. A iniciativa também reforça a relação do município com a Bossa Nova e com um dos movimentos musicais mais marcantes da cultura brasileira.
Programação
Sexta-feira (14)
19h – Jônatas Saxofonista
22h – André Muato convida Torcuato Mariano
Sábado (15)
20h – Cristóvão Bastos convida Mauro Senise e Miguel Rabello
22h – Rosa Passos
Domingo (16)
20h – Liah Soares
22h – Roberto Menescal
Local: Praça Daniel Barreto (Praça do Cova)
Horário: Programação a partir das 18h
Entrada gratuita