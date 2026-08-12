A programação terá início diariamente às 18h, com praça de alimentação, feira de artesanato e atrações culturais. Na sexta-feira (14), o show de abertura será com Jônatas Saxofonista, às 19h. Às 22h, André Muato convida Torcuato Mariano para uma apresentação especial.
No sábado (15), a música continua com Cristóvão Bastos, que convida Mauro Senise e Miguel Rabello, às 20h. Na sequência, às 22h, o público poderá conferir o show de Rosa Passos, um dos grandes nomes da música brasileira.
Encerrando o festival no domingo (16), Liah Soares se apresenta às 20h. Em seguida, às 22h, Roberto Menescal sobe ao palco, levando ao público sua trajetória diretamente ligada à história da Bossa Nova.
Durante os três dias, o público terá a oportunidade de vivenciar diferentes interpretações e sonoridades da música brasileira em um dos cenários mais conhecidos de Arraial do Cabo.
O festival conta com o apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Secretaria de Turismo. A iniciativa também reforça a relação do município com a Bossa Nova e com um dos movimentos musicais mais marcantes da cultura brasileira.
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