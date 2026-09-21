Guardas durante treinamento em Arraial do Cabo - Foto: Reprodução

Guardas durante treinamento em Arraial do CaboFoto: Reprodução

Publicado 21/09/2026 17:32

A Guarda Municipal de Arraial do Cabo passou a contar com dois novos instrutores em Tecnologias Não Letais (TNL). O subcomandante da Guarda Cabista, Carlos de Souza, e o coordenador da ROMU, Marcelo Jones de Carvalho, concluíram, nesta semana, um treinamento especializado que permitirá aos servidores compartilhar os conhecimentos adquiridos com os demais agentes da corporação.

O curso foi realizado entre os dias 15 e 18 de setembro, na sede da Condor Non-Lethal Technologies, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A capacitação reuniu 16 agentes de municípios da Região dos Lagos e teve como objetivo ampliar a preparação dos profissionais para situações que exigem técnicas específicas de controle e abordagem.

Durante os quatro dias de treinamento, os participantes tiveram contato com conteúdos teóricos e atividades práticas relacionadas ao uso diferenciado da força. Entre os temas abordados estiveram os protocolos para utilização de equipamentos de tecnologias não letais, procedimentos de segurança durante as abordagens e a tomada de decisões em diferentes situações operacionais.

A formação também teve como foco a atuação dos agentes de segurança dentro de parâmetros de proporcionalidade, buscando reduzir riscos durante ocorrências e priorizar a preservação da vida. Os conhecimentos adquiridos durante a capacitação serão utilizados pelos novos instrutores na preparação e orientação de outros integrantes da Guarda Municipal.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo, a qualificação representa um reforço na preparação do efetivo para ocorrências que demandam técnicas específicas de controle e contenção. A pasta destaca ainda a importância de manter os agentes atualizados sobre os protocolos relacionados ao uso da força.

Com a conclusão do curso, Carlos de Souza e Marcelo Jones de Carvalho passam a atuar também como multiplicadores do conhecimento dentro da corporação. A proposta é que os conteúdos aprendidos durante a formação sejam repassados aos demais guardas municipais por meio de treinamentos internos.

A capacitação faz parte das ações voltadas ao aprimoramento profissional dos agentes e à padronização dos procedimentos utilizados durante as abordagens. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a formação busca fortalecer uma atuação baseada em protocolos técnicos, no uso proporcional da força e no respeito aos direitos humanos.

A iniciativa também amplia a capacidade da Guarda Municipal de Arraial do Cabo de promover treinamentos internos, permitindo que novos conhecimentos sejam disseminados entre os servidores sem depender exclusivamente de capacitações externas.

Com os dois novos instrutores, a corporação passa a ter profissionais habilitados para compartilhar técnicas e procedimentos relacionados às Tecnologias Não Letais, contribuindo para a atualização do efetivo e para a preparação dos agentes diante de diferentes situações encontradas durante o trabalho operacional no município.