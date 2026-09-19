A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da morte.Foto: Reprodução
Mulher morre após ser alvejada no bairro Sabiá, em Arraial do Cabo
Caso aconteceu na madrugada deste sábado (19), na localidade do Sabiá; informações ainda estão sendo apuradas
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Três PMs são presos após abordagem truculenta em Arraial do Cabo
Caso começou após vídeos mostrarem agressões durante ação ocorrida em maio de 2025
Quatro são presos com 1,4 mil pinos de cocaína em Arraial do Cabo
Segundo a polícia, grupo foi localizado durante ação na Rua do Paraíso, onde também foram apreendidos celulares e anotações sobre o tráfico
Daniela Soares está em Nova Iorque para receber prêmio na Educação
Prefeita de Araruama viajou acompanhada da secretária de Educação, Valéria Amaral, e de professores da Escola Municipal Bilíngue Sueli Amaral
Gabriela e Júlio Lopes reúnem Serginho, vereadores e lideranças em Cabo Frio
Encontro nesta quinta-feira (17) reforçou a articulação em torno da dobradinha, enquanto candidata percorreu a cidade em uma maratona de agendas
Polícia apreende drogas e prende dois suspeitos em Arraial do Cabo
Ocorrência teve início após denúncia sobre comércio de entorpecentes e terminou com encaminhamento dos envolvidos para a delegacia
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