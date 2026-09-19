A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da morte. - Foto: Reprodução

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da morte.Foto: Reprodução

Publicado 19/09/2026 13:31

Uma mulher foi morta a tiros na madrugada deste sábado (19), na localidade do Sabiá, em Arraial do Cabo . As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas e são investigadas pela Delegacia de Arraial do Cabo.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem sobre a dinâmica do homicídio.

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da morte.