Dentro das sacolas foram encontrados 54 papelotes de skunk, 43 papelotes de maconha e 144 papelotes de cocaínaFoto: Reprodução
A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, com apoio de equipes da Secretaria de Segurança Pública, do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) e da 132ª Delegacia de Polícia.
Segundo o registro policial, os agentes realizaram a ação após receberem uma denúncia sobre a ocorrência de tráfico de drogas na região. Durante a abordagem, dois suspeitos teriam tentado fugir e dispensado duas sacolas antes de serem alcançados.
Ainda de acordo com a polícia, dentro das sacolas foram encontrados 54 papelotes de skunk, 43 papelotes de maconha e 144 papelotes de cocaína, além de um aparelho celular.
Os dois suspeitos foram conduzidos para a 132ª DP, onde o caso foi registrado. Segundo a Polícia Civil, eles permaneceram presos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. O material apreendido foi encaminhado para os procedimentos de praxe.
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