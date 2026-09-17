Dentro das sacolas foram encontrados 54 papelotes de skunk, 43 papelotes de maconha e 144 papelotes de cocaína - Foto: Reprodução

Dentro das sacolas foram encontrados 54 papelotes de skunk, 43 papelotes de maconha e 144 papelotes de cocaínaFoto: Reprodução

Publicado 17/09/2026 18:02





A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, com apoio de equipes da Secretaria de Segurança Pública, do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) e da 132ª Delegacia de Polícia.



Segundo o registro policial, os agentes realizaram a ação após receberem uma denúncia sobre a ocorrência de tráfico de drogas na região. Durante a abordagem, dois suspeitos teriam tentado fugir e dispensado duas sacolas antes de serem alcançados.



Ainda de acordo com a polícia, dentro das sacolas foram encontrados 54 papelotes de skunk, 43 papelotes de maconha e 144 papelotes de cocaína, além de um aparelho celular.



Os dois suspeitos foram conduzidos para a 132ª DP, onde o caso foi registrado. Segundo a Polícia Civil, eles permaneceram presos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. O material apreendido foi encaminhado para os procedimentos de praxe. Uma ação conjunta realizada na quarta-feira (16) terminou com a apreensão de drogas e a prisão de dois suspeitos no Morro da Boa Vista, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, com apoio de equipes da Secretaria de Segurança Pública, do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) e da 132ª Delegacia de Polícia.Segundo o registro policial, os agentes realizaram a ação após receberem uma denúncia sobre a ocorrência de tráfico de drogas na região. Durante a abordagem, dois suspeitos teriam tentado fugir e dispensado duas sacolas antes de serem alcançados.Ainda de acordo com a polícia, dentro das sacolas foram encontrados 54 papelotes de skunk, 43 papelotes de maconha e 144 papelotes de cocaína, além de um aparelho celular.Os dois suspeitos foram conduzidos para a 132ª DP, onde o caso foi registrado. Segundo a Polícia Civil, eles permaneceram presos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. O material apreendido foi encaminhado para os procedimentos de praxe.

A equipe do Jornal O DIA tentou contato com o acusado por telefone, pelas redes sociais e por meio de seus advogados, mas não obteve retorno. O espaço permanece aberto para manifestações.