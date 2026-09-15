As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de novembroFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para o processo seletivo do Mestrado Acadêmico stricto sensu em Acústica Submarina, oferecido pelo Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), em Arraial do Cabo. Único programa de Mestrado Acadêmico em Acústica Submarina do Brasil, o curso é gratuito e disponibiliza 10 vagas para candidatos com diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).
Podem participar candidatos formados nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Náuticas e Ciências Navais e Ciências Biológicas. As inscrições seguem até 3 de novembro e podem ser feitas presencialmente na Secretaria da Superintendência de Pós-Graduação do IEAPM, das 9h às 16h, ou remotamente pelo e-mail ieapm.ppgas@marinha.mil.br.
Criado pelo Programa de Pós-Graduação em Acústica Submarina (PPGAS), o curso foi aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em 2019 e autorizado pelo MEC em 2020. A formação possui três linhas de pesquisa: Comunicação e Redes de Sensores Submarinos; Monitoramento Ambiental Submarino; e Propagação de Energia no Oceano.
A seleção será realizada em três etapas: análise curricular, entrevista e avaliação de conhecimentos específicos. Todas as fases têm caráter eliminatório e classificatório. O início das aulas está previsto para 5 de abril de 2027.
As inscrições são gratuitas e, presencialmente, devem ser feitas na Avenida Luís Corrêa, nº 8, Prédio Amazônia Azul, Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo. Também é possível obter informações pelo e-mail ieapm.ppgas@marinha.mil.br ou pelo telefone (22) 2622-9023.