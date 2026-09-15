As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de novembro - Foto: Reprodução

As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de novembroFoto: Reprodução

Publicado 15/09/2026 16:17

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para o processo seletivo do Mestrado Acadêmico stricto sensu em Acústica Submarina, oferecido pelo Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), em Arraial do Cabo . Único programa de Mestrado Acadêmico em Acústica Submarina do Brasil, o curso é gratuito e disponibiliza 10 vagas para candidatos com diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Podem participar candidatos formados nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Náuticas e Ciências Navais e Ciências Biológicas. As inscrições seguem até 3 de novembro e podem ser feitas presencialmente na Secretaria da Superintendência de Pós-Graduação do IEAPM, das 9h às 16h, ou remotamente pelo e-mail ieapm.ppgas@marinha.mil.br.

Criado pelo Programa de Pós-Graduação em Acústica Submarina (PPGAS), o curso foi aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em 2019 e autorizado pelo MEC em 2020. A formação possui três linhas de pesquisa: Comunicação e Redes de Sensores Submarinos; Monitoramento Ambiental Submarino; e Propagação de Energia no Oceano.

A seleção será realizada em três etapas: análise curricular, entrevista e avaliação de conhecimentos específicos. Todas as fases têm caráter eliminatório e classificatório. O início das aulas está previsto para 5 de abril de 2027.

As inscrições são gratuitas e, presencialmente, devem ser feitas na Avenida Luís Corrêa, nº 8, Prédio Amazônia Azul, Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo. Também é possível obter informações pelo e-mail ieapm.ppgas@marinha.mil.br ou pelo telefone (22) 2622-9023.