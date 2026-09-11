Produtos foram levados, enquanto os fios do sistema de segurança foram cortados - Reprodução

Produtos foram levados, enquanto os fios do sistema de segurança foram cortadosReprodução

Publicado 11/09/2026 15:27

Um mercadinho localizado em Monte Alto, distrito de Arraial do Cabo , foi alvo de furto na madrugada desta quinta-feira (10). O estabelecimento, identificado como Mercadinho Ponto Certo, teve a porta arrombada e o interior do imóvel foi revirado.

Segundo o proprietário, os criminosos entraram no estabelecimento e também invadiram o escritório. Produtos foram levados, enquanto os fios do sistema de segurança foram cortados. Os equipamentos utilizados para o funcionamento das câmeras também foram furtados. Conforme relato de uma funcionária, até o valor que estava na caixinha de Natal foi levado.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o proprietário mostrou as condições encontradas no local após o crime, com objetos e materiais espalhados pelo estabelecimento.

Ainda de acordo com o responsável pelo mercadinho, o estabelecimento já teria sido alvo de outros crimes anteriormente.