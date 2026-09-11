Produtos foram levados, enquanto os fios do sistema de segurança foram cortadosReprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Um mercadinho localizado em Monte Alto, distrito de Arraial do Cabo, foi alvo de furto na madrugada desta quinta-feira (10). O estabelecimento, identificado como Mercadinho Ponto Certo, teve a porta arrombada e o interior do imóvel foi revirado.
Segundo o proprietário, os criminosos entraram no estabelecimento e também invadiram o escritório. Produtos foram levados, enquanto os fios do sistema de segurança foram cortados. Os equipamentos utilizados para o funcionamento das câmeras também foram furtados. Conforme relato de uma funcionária, até o valor que estava na caixinha de Natal foi levado. 
Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o proprietário mostrou as condições encontradas no local após o crime, com objetos e materiais espalhados pelo estabelecimento.
Ainda de acordo com o responsável pelo mercadinho, o estabelecimento já teria sido alvo de outros crimes anteriormente.