Douglas dos Santos Macedo PiresPolícia Civil
De acordo com a Polícia Civil, a ação foi coordenada pelo delegado Fábio Corsino, titular da 132ª DP. As equipes receberam informações de inteligência sobre a prática de tráfico de drogas na localidade conhecida como “Subida do Beco do Borracheiro”, no Morro da Boa Vista, e realizaram uma diligência no endereço.
Durante a abordagem, dois indivíduos teriam fugido ao perceber a presença dos agentes. Douglas foi alcançado e preso pelos policiais.
Segundo a ocorrência, foram apreendidas mais de 800 porções de drogas, entre maconha, cocaína, skank e loló. Também foram encontrados dinheiro e um aparelho celular. Douglas foi conduzido à delegacia, onde a ocorrência foi registrada.
As manifestações foram feitas por amigos e pessoas próximas e não constituem, até o momento, uma defesa formal apresentada à reportagem ou pelas autoridades responsáveis pelo caso.
A equipe do Jornal O DIA tentou contato com o acusado por telefone, pelas redes sociais e por meio de seus advogados, mas não obteve retorno. O espaço permanece aberto para manifestações.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.