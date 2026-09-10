Douglas dos Santos Macedo PiresPolícia Civil

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Renata Cristiane
Agentes da 132ª Delegacia de Polícia (DP) de Arraial do Cabo, em ação conjunta com o PROEIS e apoio do 25º BPM, prenderam em flagrante Douglas dos Santos Macedo Pires durante uma operação de repressão ao tráfico de drogas no município.

De acordo com a Polícia Civil, a ação foi coordenada pelo delegado Fábio Corsino, titular da 132ª DP. As equipes receberam informações de inteligência sobre a prática de tráfico de drogas na localidade conhecida como “Subida do Beco do Borracheiro”, no Morro da Boa Vista, e realizaram uma diligência no endereço.

Durante a abordagem, dois indivíduos teriam fugido ao perceber a presença dos agentes. Douglas foi alcançado e preso pelos policiais.

Segundo a ocorrência, foram apreendidas mais de 800 porções de drogas, entre maconha, cocaína, skank e loló. Também foram encontrados dinheiro e um aparelho celular. Douglas foi conduzido à delegacia, onde a ocorrência foi registrada.
Em comentários publicados nas redes sociais, pessoas próximas ao preso afirmaram que ele não estaria mais envolvido com a atividade mencionada na ocorrência e questionaram a prisão. Um dos comentários afirma que Douglas estaria “pagando por algo que não cometeu”, enquanto outro amigo relatou que havia tentado ajudá-lo a conseguir um emprego para que deixasse “essa vida”.

As manifestações foram feitas por amigos e pessoas próximas e não constituem, até o momento, uma defesa formal apresentada à reportagem ou pelas autoridades responsáveis pelo caso.

A equipe do Jornal O DIA tentou contato com o acusado por telefone, pelas redes sociais e por meio de seus advogados, mas não obteve retorno. O espaço permanece aberto para manifestações.