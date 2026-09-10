IZA, Cantora - Foto: Reprodução

IZA, Cantora Foto: Reprodução

Publicado 10/09/2026 17:22

O LiterArraial 2026 — Um Universo das Emoções já tem sua primeira grande atração confirmada. A cantora IZA será responsável por um dos momentos musicais do festival e sobe ao Palco Principal no dia 3 de outubro, sábado, às 22h, no Estádio Barcellão, em Arraial do Cabo.

A confirmação marca o início da divulgação da programação musical do evento, que chega com a proposta de reunir, em um mesmo espaço, literatura, cultura, arte e música, em uma programação pensada para públicos de todas as idades.

Reconhecida por sua potência vocal, presença de palco e por transitar por diferentes vertentes da música brasileira, IZA promete levar ao LiterArraial uma apresentação marcada por energia e grandes sucessos, ampliando a experiência do público durante o festival literário.

A participação da artista integra uma programação que busca valorizar o livro e a leitura sem deixar de lado outras manifestações culturais. O LiterArraial 2026 foi pensado para proporcionar uma experiência cultural completa para toda a família, aproximando o público da literatura e, ao mesmo tempo, promovendo encontros com a música e a arte.

Com o conceito “Um Universo das Emoções”, o festival prepara uma programação especial para transformar Arraial do Cabo em um grande ponto de encontro entre leitores, escritores, artistas e famílias.

Atração confirmada:

IZA

3 de outubro de 2026 — sábado

22h

Palco Principal — Estádio Barcellão

E essa é apenas a primeira novidade. Novas atrações e detalhes da programação do LiterArraial 2026 serão divulgados em breve.