Matheus Altamiro de Oliveira Carpenter, conhecido como "Loirinho" - Foto: Reprodução

Matheus Altamiro de Oliveira Carpenter, conhecido como "Loirinho"Foto: Reprodução

Publicado 10/09/2026 17:01

Policiais civis da 132ª DP, em ação integrada com agentes do 25º BPM e do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), prenderam Matheus Altamiro de Oliveira Carpenter, conhecido como “Loirinho”, em Arraial do Cabo

A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão definitiva. Segundo as polícias, o homem foi localizado na Avenida Pedro Francisco Sanches, próximo à praça de Figueira, após um trabalho de inteligência.

Matheus possui condenação transitada em julgado pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Após a prisão, ele foi conduzido à 132ª DP, onde foi formalizado o cumprimento da ordem judicial.