Matheus Altamiro de Oliveira Carpenter, conhecido como "Loirinho"Foto: Reprodução
Condenado por associação ao tráfico é preso em Arraial do Cabo
Homem foi localizado na Avenida Pedro Francisco Sanches, próximo à praça de Figueira
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Homem é preso com mais de 800 porções de drogas em Arraial do Cabo
Ação conjunta das forças de segurança ocorreu no Morro da Boa Vista após informações de inteligência sobre movimentação relacionada ao tráfico
André Ceciliano defende aliança com Ramon Gidalte em Casimiro de Abreu
O candidato a deputado estadual afirma que aprovação do prefeito ao seu nome é fruto de "gratidão" por R$ 19 milhões em investimentos enviados ao município
Daniela Soares cobra avanço de projetos junto ao Governo do Estado
Prefeita de Araruama esteve no Rio em reuniões com o DER e secretaria de Infraestrutura para avançar projetos como a nova ligação da Via Lagos com a RJ-138
STF anula eleição antecipada da Mesa Diretora da Câmara de Araruama
Decisão acolhe pedido do partido Cidadania e invalida a recondução do vereador Magno Dheco
Ramon Gidalte, do PL, pede votos para André Ceciliano (PT) em Casimiro
Aparição do prefeito ao lado do petista, nesta terça (8), gerou reações negativas no cenário político local
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