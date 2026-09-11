Motociclista foi flagrado pelos agentes da ROMU e PROEISAscom
Motociclista é flagrado empinando moto e tem veículo recolhido em Arraial
Abordagem aconteceu na Rua Epitácio Pessoa, no Centro, durante patrulhamento do PROEIS nesta quarta-feira (9)
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Mercadinho é furtado durante a madrugada em Monte Alto, Arraial do Cabo
Porta foi arrombada, produtos foram levados e equipamentos do sistema de segurança também foram furtados
Prefeito de Cabo Frio assume gabinete de atenção às chuvas
Volume já supera 70% do que era previsto para todo mês
IZA é a primeira atração confirmada do LiterArraial 2026
Cantora se apresenta no dia 3 de outubro, no Estádio Barcelão, em Arraial do Cabo; festival reúne literatura, cultura e música para toda a família
Condenado por associação ao tráfico é preso em Arraial do Cabo
Homem foi localizado na Avenida Pedro Francisco Sanches, próximo à praça de Figueira
Homem é preso com mais de 800 porções de drogas em Arraial do Cabo
Ação conjunta das forças de segurança ocorreu no Morro da Boa Vista após informações de inteligência sobre movimentação relacionada ao tráfico
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