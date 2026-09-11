Motociclista foi flagrado pelos agentes da ROMU e PROEIS - Ascom

Motociclista foi flagrado pelos agentes da ROMU e PROEISAscom

Publicado 11/09/2026 15:34

Um motociclista foi abordado por agentes do PROEIS nesta quarta-feira (9), após ser flagrado empinando uma motocicleta na Rua Epitácio Pessoa, no Centro de Arraial do Cabo . Segundo o registro da ocorrência, o homem conduzia o veículo com a roda dianteira levantada, em uma manobra conhecida como “grau”.

De acordo com a ocorrência, a equipe identificou que a manobra era realizada em via pública e poderia colocar em risco a segurança do próprio condutor e de outras pessoas que circulavam pelo local.

Durante a abordagem, os agentes constataram que o jovem não possuía autorização para conduzir a motocicleta. Com apoio da ROMU, o veículo foi recolhido e encaminhado ao pátio municipal.

O condutor foi levado para os procedimentos de praxe. Após consulta, ele foi liberado.

A reportagem não conseguiu localizar o homem abordado ou sua defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.

A ocorrência foi registrada pelo 25º Batalhão de Polícia Militar.