O cantor se apresenta na sexta-feira (2 de outubro), às 22h, no Palco Principal do Estádio Barcellão, em Arraial do Cabo. - Foto: Reprodução

O cantor se apresenta na sexta-feira (2 de outubro), às 22h, no Palco Principal do Estádio Barcellão, em Arraial do Cabo.Foto: Reprodução

Publicado 12/09/2026 13:52

O LiterArraial 2026 confirmou Vitor Kley como a segunda atração musical da programação. O cantor se apresenta na sexta-feira (2 de outubro), às 22h, no Palco Principal do Estádio Barcellão, em Arraial do Cabo.

Entre as músicas conhecidas do cantor estão “O Sol”, “Morena” e “Pupila”, que tiveram destaque em plataformas digitais e rádios do país.

Vitor Kley foi anunciado após a confirmação da cantora IZA, primeira atração musical divulgada para o festival. A artista se apresenta no sábado (3 de outubro), às 22h, também no Palco Principal.

A programação musical faz parte da agenda do LiterArraial, que reúne literatura, cultura, arte e música durante os quatro dias de evento. O festival terá atividades voltadas a leitores, escritores, artistas, estudantes e à comunidade.

Além dos shows, a programação contará com palestras e rodas de conversa com autores de expressão nacional e local. As atividades que integram a agenda literária serão divulgadas posteriormente.

O LiterArraial 2026 acontece de 30 de setembro a 3 de outubro, no Estádio Barcellão, com entrada gratuita.

Atrações musicais confirmadas

Vitor Kley

2 de outubro de 2026 — sexta-feira

22h

Palco Principal — Estádio Barcellão

IZA

3 de outubro de 2026 — sábado

22h

Palco Principal — Estádio Barcellão

A programação completa do LiterArraial 2026 será divulgada posteriormente.