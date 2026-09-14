A presença dos animais deixou o visual do litoral ainda mais especial - Betina Tour

A presença dos animais deixou o visual do litoral ainda mais especialBetina Tour

Publicado 14/09/2026 14:44

Quem estava no litoral de Arraial do Cabo na tarde deste domingo (13) teve uma surpresa diferente. Um grupo de orcas foi flagrado nadando próximo às pedras, chamando a atenção de quem estava por perto.

As imagens mostram os animais passando pela água e exibindo as grandes nadadeiras dorsais. O registro chama atenção porque Arraial do Cabo está entre as áreas de passagem desses animais, que circulam pelas águas da região em busca de condições favoráveis, especialmente durante períodos de águas mais frias.

Apesar de a temporada de maior presença das orcas já ter terminado, a passagem de uma frente fria pela região pode ter influenciado a aparição do grupo neste domingo. A mudança nas condições do mar pode favorecer a presença desses animais em períodos fora do mais esperado.

Apesar de serem popularmente chamadas de baleias, as orcas pertencem à família dos golfinhos e são os maiores integrantes desse grupo.

A aparição deixou o cenário do litoral ainda mais chamativo e rendeu um registro incomum para quem acompanhava a movimentação no mar.