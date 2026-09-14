A presença dos animais deixou o visual do litoral ainda mais especialBetina Tour
Orcas são avistadas em Arraial do Cabo neste domingo (13)
Flagra chamou a atenção de quem aproveitava o litoral
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Serginho coloca governo em estado de vigília diante da sequência de chuvas
Rotina de acompanhamento começa às 5h30; mobilização envolve diferentes áreas
Vitor Kley é confirmado como atração musical do LiterArraial 2026
Cantor se apresenta no dia 2 de outubro, no Estádio Barcellão, em Arraial do Cabo; festival também terá palestras e rodas de conversa
Moto Rock terá três dias de shows em Arraial do Cabo em outubro
Evento será realizado entre os dias 9 e 11 de outubro, na Orla Flávia Alessandra, na Praia Grande, com entrada gratuita
Motociclista é flagrado empinando moto e tem veículo recolhido em Arraial
Abordagem aconteceu na Rua Epitácio Pessoa, no Centro, durante patrulhamento do PROEIS nesta quarta-feira (9)
Mercadinho é furtado durante a madrugada em Monte Alto, Arraial do Cabo
Porta foi arrombada, produtos foram levados e equipamentos do sistema de segurança também foram furtados
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