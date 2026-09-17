Cantor Jorge Vercillo - Foto: Reprodução

Cantor Jorge VercilloFoto: Reprodução

Publicado 17/09/2026 17:56

Jorge Vercillo é a quarta atração musical confirmada para o LiterArraial 2026, festival literário e cultural de Arraial do Cabo. O evento será realizado entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro, no Estádio Barcellão, com programação gratuita e o tema “Universo das Emoções”. O cantor se apresenta na quinta-feira (1º), às 22h, no Palco Principal.

Antes do anúncio de Vercillo, a organização já havia confirmado IZA , Vitor Kley e Patati Patatá. Patati Patatá se apresenta na sexta-feira (2), às 19h. Vitor Kley sobe ao palco às 22h, na mesma noite. IZA encerra a programação musical no sábado (3), às 22h.

O LiterArraial terá quatro dias de atividades nas áreas de literatura, educação, cultura, arte e música. Criado por lei municipal, o festival tem como objetivos o incentivo à leitura como ferramenta educacional e de difusão do conhecimento e da cultura, o estímulo à criação literária e a promoção de espaços de leitura e cultura. O evento é realizado por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer e integra a política de incentivo à leitura e à formação cultural do município.

A programação reúne estudantes, professores, leitores, escritores, artistas e famílias, com atividades literárias, culturais e artísticas, além das atrações musicais. Segundo a organização, novas atrações musicais, culturais e literárias, além de artistas e representantes da cultura local, serão divulgadas posteriormente.

Serviço

LiterArraial 2026 — Universo das Emoções

30 de setembro, 1º, 2 e 3 de outubro

Estádio Barcellão — Arraial do Cabo

Toda a programação é gratuita

Atrações musicais confirmadas:

Jorge Vercillo

1º de outubro, quinta-feira

22h

Palco Principal — Estádio Barcellão

Patati Patatá

2 de outubro, sexta-feira

19h

Palco Principal — Estádio Barcellão

Vitor Kley

2 de outubro, sexta-feira

22h

Palco Principal — Estádio Barcellão

IZA

3 de outubro, sábado

22h

Palco Principal — Estádio Barcellão