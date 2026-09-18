Drogas apreendidas no local - Polícia Militar

Drogas apreendidas no local Polícia Militar

Publicado 18/09/2026 15:09 | Atualizado 18/09/2026 15:12

Quatro pessoas foram presas em flagrante por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas nesta quinta-feira (17), na Rua do Paraíso, no bairro Caiçara, em Arraial do Cabo . A ação apreendeu 1.412 pinos de cocaína, além de quatro pés de maconha, celulares e papéis com anotações relacionadas à venda de drogas na localidade.

A operação foi realizada por agentes da 132ª Delegacia de Polícia (DP), sob coordenação do delegado titular, Dr. Fábio Corsino, com apoio de equipes do CPROEIS da Secretaria Municipal de Segurança Pública e do PATAMO ALA C da 3ª Companhia.

Segundo informações da Polícia Civil, as equipes receberam dados de inteligência sobre a comercialização e o preparo de entorpecentes no endereço. Durante as diligências, os policiais foram recebidos por um dos abordados, identificado como W. S. M., que permitiu a entrada no quintal e na residência.

Nas buscas, foram encontrados quatro pés de maconha. De acordo com o registro da ocorrência, o homem afirmou desconhecer a quem pertenceriam as plantas. No interior do imóvel, os agentes localizaram ainda 12 pinos de cocaína.

A companheira dele, identificada como E. R. L. T., também estava no local e, segundo a ocorrência, não soube informar a origem do material encontrado.

No quintal havia outra residência, ocupada por dois menores de idade. O imóvel possuía câmeras de segurança e, conforme o relato policial, os adolescentes estavam nervosos. Eles informaram que os pais haviam saído de motocicleta e que estariam retornando.

Na sequência, os policiais avistaram uma motocicleta Honda Biz azul entrando na rua e parando nas proximidades de um terreno baldio. Segundo a ocorrência, havia duas pessoas no veículo, sendo uma mulher na garupa com uma mochila.

A mulher deixou a mochila no terreno baldio. Enquanto uma equipe abordou os ocupantes da motocicleta, outra foi até o local e encontrou a mochila. Dentro dela estavam material entorpecente, dois aparelhos celulares e anotações relacionadas ao tráfico.

De acordo com o registro, os dois abordados confirmaram que estavam no local para buscar a droga, que seria destinada à venda. Eles também informaram que os quatro pés de maconha encontrados no quintal pertenciam a eles.

Ao todo, o material apreendido foi relacionado da seguinte forma: 1.400 pinos de cocaína de R$ 8, com peso informado de 2,8 quilos; 12 pinos de cocaína de R$ 50, com 83 gramas; quatro pés de maconha; e um celular. A descrição da dinâmica também registra a apreensão de dois aparelhos celulares e anotações encontradas na mochila.

Os quatro presos e o material apreendido foram encaminhados para a 132ª DP. Segundo a Polícia Civil, eles permaneceram presos, em tese, pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

A reportagem não conseguiu localizar os investigados ou as defesas para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.