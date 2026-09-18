Drogas apreendidas no local Polícia Militar
Quatro são presos com 1,4 mil pinos de cocaína em Arraial do Cabo
Segundo a polícia, grupo foi localizado durante ação na Rua do Paraíso, onde também foram apreendidos celulares e anotações sobre o tráfico
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Daniela Soares está em Nova Iorque para receber prêmio na Educação
Prefeita de Araruama viajou acompanhada da secretária de Educação, Valéria Amaral, e de professores da Escola Municipal Bilíngue Sueli Amaral
Gabriela e Júlio Lopes reúnem Serginho, vereadores e lideranças em Cabo Frio
Encontro nesta quinta-feira (17) reforçou a articulação em torno da dobradinha, enquanto candidata percorreu a cidade em uma maratona de agendas
Polícia apreende drogas e prende dois suspeitos em Arraial do Cabo
Ocorrência teve início após denúncia sobre comércio de entorpecentes e terminou com encaminhamento dos envolvidos para a delegacia
Jorge Vercillo é confirmado como quarta atração do LiterArraial 2026
Cantor se apresenta no dia 1º de outubro, às 22h, no Palco Principal do Estádio Barcellão; IZA, Vitor Kley e Patati Patatá também estão na programação gratuita
Marcelo Magno entrega nova maternidade de Arraial após reforma completa
Unidade no Hospital Geral ganhou novos ambientes, sala de estabilização e estrutura ampliada para atendimento materno-infantil
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