25º BPM, em Cabo Frio - Foto: Reprodução

25º BPM, em Cabo FrioFoto: Reprodução

Publicado 19/09/2026 13:20

Três policiais militares foram presos preventivamente nesta sexta-feira (18), após uma investigação relacionada a uma abordagem ocorrida em maio de 2025, no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo. Dois dos agentes são lotados no 25º BPM, em Cabo Frio, e o terceiro pertence ao 42º BPM, em Araruama. Os mandados foram cumpridos pela Diretoria de Polícia Judiciária Militar Estadual (DPJME) e pela 1ª e 4ª Delegacias de Polícia Judiciária Militar (DPJM).

A investigação apura crimes previstos no Código Penal Militar relacionados à ocorrência registrada durante a abordagem. Segundo a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, os mandados são de prisão preventiva.

O caso teve início em 14 de maio de 2025, quando vídeos gravados durante uma abordagem no Morro da Coca-Cola começaram a circular nas redes sociais. As imagens mostram pelo menos três policiais cercando um homem durante a ação. Em um dos registros, um dos agentes aparece desferindo socos e golpes de cassetete contra o homem abordado.

Uma mulher que registrava a abordagem também pediu a identificação dos policiais e um dos agentes respondeu que o nome era “Polícia Militar”.

Após a repercussão das imagens, a Polícia Militar informou que havia aberto um procedimento interno para apurar a conduta dos agentes. A corporação afirmou, na ocasião, que os policiais tinham sido acionados para apoiar uma operação da Secretaria de Posturas e que teriam sido alvo de desacatos e de garrafas arremessadas por pessoas que estavam no local. Um homem foi conduzido à delegacia.

A PM também informou que as imagens seriam analisadas durante a apuração e que as medidas cabíveis seriam adotadas conforme o resultado do procedimento.

Mais de um ano depois da ocorrência, a investigação resultou na prisão dos três militares nesta sexta-feira. Segundo a publicação que noticiou as prisões, os policiais são ligados à 6ª Companhia, responsável pelo policiamento de Arraial do Cabo, e foram encaminhados inicialmente à 126ª DP, em Cabo Frio, antes de serem levados para a sede da Corregedoria da PM, na capital.

Os três permanecem presos por determinação judicial. A prisão preventiva não representa condenação, e a investigação deverá apurar individualmente as condutas e eventuais responsabilidades atribuídas aos policiais.

A reportagem não conseguiu localizar os policiais investigados ou as respectivas defesas para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.