Suspeita foi leada para a DEAM de Cabo Frio - Foto: Ascom

Suspeita foi leada para a DEAM de Cabo FrioFoto: Ascom

Publicado 24/09/2026 14:40





Segundo o relato apresentado às autoridades, a suspeita vinha apresentando um comportamento considerado obsessivo e intimidador em relação à vítima. Na manhã de quarta-feira, as duas teriam iniciado uma discussão e, na sequência, a suspeita teria invadido a residência da mulher. Ainda conforme o depoimento, foi dentro do imóvel que teria ocorrido a tentativa de violência sexual.



O relato aponta ainda que a vítima teria sido ameaçada com uma faca e uma tesoura durante a ação. As circunstâncias do episódio deverão ser apuradas no decorrer da investigação, incluindo a dinâmica dos fatos e as condutas atribuídas à suspeita. Uma mulher foi detida nesta quarta-feira (23), em Arraial do Cabo, suspeita de perseguir e tentar violentar outra mulher. A ocorrência foi atendida pela Patrulha Maria da Penha, com apoio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Guarda Civil Municipal, após as duas mulheres procurarem atendimento no Hospital Geral de Arraial do Cabo . O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio e é investigado pelas autoridades. A Patrulha Maria da Penha integra a estrutura da Secretaria Municipal de Segurança Pública e atua no atendimento a mulheres vítimas de violência.Segundo o relato apresentado às autoridades, a suspeita vinha apresentando um comportamento considerado obsessivo e intimidador em relação à vítima. Na manhã de quarta-feira, as duas teriam iniciado uma discussão e, na sequência, a suspeita teria invadido a residência da mulher. Ainda conforme o depoimento, foi dentro do imóvel que teria ocorrido a tentativa de violência sexual.O relato aponta ainda que a vítima teria sido ameaçada com uma faca e uma tesoura durante a ação. As circunstâncias do episódio deverão ser apuradas no decorrer da investigação, incluindo a dinâmica dos fatos e as condutas atribuídas à suspeita.

Atendimento no hospital levou ao acionamento da Patrulha



O caso chegou ao conhecimento das forças de segurança depois que as duas mulheres procuraram atendimento no Hospital Geral de Arraial do Cabo. De acordo com as informações da ocorrência, a equipe médica acionou a Patrulha Maria da Penha seguindo o protocolo de atendimento e proteção à mulher adotado pela unidade.



A Patrulha Maria da Penha realizou o atendimento e acolhimento da vítima. A equipe contou com o apoio da ROMU, que participou da ocorrência e conduziu a suspeita até a DEAM de Cabo Frio, onde o caso foi registrado.



Após a apresentação na delegacia, a mulher permaneceu detida e à disposição do Poder Judiciário. A investigação deverá esclarecer os fatos relatados pela vítima e as circunstâncias que envolveram a entrada da suspeita na residência e as ameaças mencionadas no depoimento.



A Patrulha Maria da Penha é um serviço da Guarda Civil Municipal de Arraial do Cabo voltado ao atendimento de mulheres vítimas de violência. Segundo a Carta de Serviços do município, a unidade atua também no acompanhamento de mulheres em situação de violência doméstica e familiar e na fiscalização do cumprimento de medidas protetivas de urgência.

