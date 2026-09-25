Estrutura sobre o veículo - Foto: Reprodução

Estrutura sobre o veículoFoto: Reprodução

Publicado 25/09/2026 18:39

Um carro bateu contra um poste na manhã desta sexta-feira (25), na Avenida Marina do Cabo, na descida do Morro da Cabocla, próximo à Prainha, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos. Com a força da colisão, a estrutura caiu sobre o próprio veículo.

Segundo as informações apuradas, não havia ninguém dentro do automóvel quando as equipes de socorro chegaram ao local. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre feridos ou sobre quem seria o responsável pelo veículo.

A ocorrência provocou a mobilização de diferentes equipes para atender à situação e garantir a segurança no trecho. A colisão também afetou a estrutura da rede elétrica, exigindo a atuação da concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

Equipes atuam no local

Equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Mobilidade Urbana e da Enel foram acionadas após o acidente. Os profissionais acompanham a ocorrência e trabalham para controlar os impactos provocados pela queda do poste.

A atuação das equipes inclui a avaliação das condições da estrutura atingida, a segurança do trecho e os procedimentos necessários para a retirada do poste e do veículo. A Enel também foi acionada para realizar os reparos necessários na rede elétrica e verificar eventuais riscos relacionados à fiação.

A situação pode provocar alterações temporárias no trânsito da Avenida Marina do Cabo enquanto os trabalhos são realizados. Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção nas proximidades do local da colisão.

Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgados detalhes sobre as circunstâncias que levaram o carro a atingir o poste. Também não havia informação oficial sobre a velocidade do veículo, eventual falha mecânica ou qualquer outra condição que possa ter contribuído para o acidente.

A dinâmica da colisão deverá ser esclarecida pelas autoridades responsáveis após a análise da ocorrência. A identificação do condutor e as circunstâncias em que o veículo estava no local também não foram informadas.

Outro lado

A reportagem tentou contato com os envolvidos na ocorrência para obter informações sobre a dinâmica do acidente, mas não conseguiu localizá-los. Até o momento, também não foram divulgadas informações adicionais sobre as circunstâncias da colisão.

O espaço segue aberto para manifestação dos envolvidos e para eventuais esclarecimentos das autoridades responsáveis pelo atendimento da ocorrência.