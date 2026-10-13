Momento exato de abordagem da Guarda Municipal a condutorFoto: Reprodução
Motorista de 24 anos é preso após dirigir na contramão em Arraial
Flagrante ocorreu no Centro da cidade após agentes de trânsito identificarem sinais de embriaguez em condutor
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Arraial do Cabo remove barraco e cercamento em área protegida
Fiscalização ocorreu nas proximidades do Sabiá, nos limites do Parque Estadual da Costa do Sol; responsável pelas estruturas não foi identificado
Frente da direita da Região dos Lagos se une no Rio para alavancar votos
O encontro político reuniu prefeitos, vereadores e parlamentares nesta sexta-feira (9) com foco na mobilização para o segundo turno na Região dos Lagos
Serginho acerta tudo na eleição de 2026
Da vitória de Douglas Ruas à mobilização por Flávio, prefeito de Cabo Frio consolida espaço na articulação política do partido
Educação realiza ato de greve em Casimiro
Professores e servidores da educação e membros do Sepe cobram PCCV, regularização de férias e enquadramento de servidores de creches e paralisam atividades por 24h
Arraial do Cabo ganha nova luneta para observação de baleias
Equipamento foi instalado pelo Projeto Mar de Baleias e conta com estrutura adaptada para pessoas com deficiência
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