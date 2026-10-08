Luneta sendo instalada em ponto de observação Foto: SECOM
Arraial do Cabo ganha nova luneta para observação de baleias
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Serginho acerta tudo na eleição de 2026
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Educação realiza ato de greve em Casimiro
Professores e servidores da educação e membros do Sepe cobram PCCV, regularização de férias e enquadramento de servidores de creches e paralisam atividades por 24h
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Nova etapa prevê serviços de drenagem e pavimentação em diferentes bairros; prefeitura afirma que mais de cem vias já receberam intervenções
Ramon arrecada meio bilhão e população não vê melhorias em Casimiro
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Após votação expressiva, Vantoil se reúne com Marcelo Magno em Arraial
Deputado estadual eleito recebeu 3.833 votos na cidade e agora busca ampliar diálogo com lideranças da Região dos Lagos
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