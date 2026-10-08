Luneta sendo instalada em ponto de observação - Foto: SECOM

Luneta sendo instalada em ponto de observação Foto: SECOM

Publicado 08/10/2026 13:24

A Fundação de Meio Ambiente de Arraial do Cabo , a Funtec Ambiental, iniciou nesta quarta-feira (7) a instalação de uma nova luneta de observação de baleias no município. O equipamento faz parte do Projeto Mar de Baleias e amplia as opções de turismo ambiental, permitindo que moradores e visitantes acompanhem a fauna marinha a partir da costa.

A nova estrutura é composta por duas lunetas. Uma delas foi totalmente adaptada para pessoas com deficiência, garantindo acessibilidade no ponto de contemplação e permitindo que diferentes públicos tenham acesso à atividade de observação dos animais.

Projeto terá novas estruturas

Esta é a segunda estrutura instalada nos distritos de Arraial do Cabo por meio do Projeto Mar de Baleias. A iniciativa busca aproximar a população da fauna marinha e estimular a observação dos animais de forma responsável, diretamente de pontos estratégicos do município.

Os trabalhos de ampliação do projeto continuam na região. Segundo a Funtec Ambiental, a previsão é de que uma terceira luneta seja instalada na próxima semana, desta vez no distrito de Monte Alto.

A expansão da estrutura cria novos pontos de observação e amplia as possibilidades de contato com a biodiversidade marinha sem a necessidade de aproximação direta dos animais.

Equipamento também amplia acessibilidade

Além da proposta de observação da fauna, a nova estrutura conta com um equipamento adaptado para pessoas com deficiência. A medida amplia o acesso ao turismo ambiental e permite que o espaço seja utilizado por um público maior.

A iniciativa também reforça a proposta de utilização dos espaços naturais de Arraial do Cabo para atividades de educação ambiental, contemplação e valorização da biodiversidade local.

A Funtec Ambiental deve divulgar novas informações sobre a instalação da terceira estrutura e o andamento do projeto por meio de seus canais oficiais.