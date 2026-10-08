Luneta sendo instalada em ponto de observação Foto: SECOM

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Renata Cristiane
A Fundação de Meio Ambiente de Arraial do Cabo, a Funtec Ambiental, iniciou nesta quarta-feira (7) a instalação de uma nova luneta de observação de baleias no município. O equipamento faz parte do Projeto Mar de Baleias e amplia as opções de turismo ambiental, permitindo que moradores e visitantes acompanhem a fauna marinha a partir da costa.
A nova estrutura é composta por duas lunetas. Uma delas foi totalmente adaptada para pessoas com deficiência, garantindo acessibilidade no ponto de contemplação e permitindo que diferentes públicos tenham acesso à atividade de observação dos animais.
Projeto terá novas estruturas
Esta é a segunda estrutura instalada nos distritos de Arraial do Cabo por meio do Projeto Mar de Baleias. A iniciativa busca aproximar a população da fauna marinha e estimular a observação dos animais de forma responsável, diretamente de pontos estratégicos do município.
Os trabalhos de ampliação do projeto continuam na região. Segundo a Funtec Ambiental, a previsão é de que uma terceira luneta seja instalada na próxima semana, desta vez no distrito de Monte Alto.
A expansão da estrutura cria novos pontos de observação e amplia as possibilidades de contato com a biodiversidade marinha sem a necessidade de aproximação direta dos animais.
Equipamento também amplia acessibilidade
Além da proposta de observação da fauna, a nova estrutura conta com um equipamento adaptado para pessoas com deficiência. A medida amplia o acesso ao turismo ambiental e permite que o espaço seja utilizado por um público maior.
A iniciativa também reforça a proposta de utilização dos espaços naturais de Arraial do Cabo para atividades de educação ambiental, contemplação e valorização da biodiversidade local.
A Funtec Ambiental deve divulgar novas informações sobre a instalação da terceira estrutura e o andamento do projeto por meio de seus canais oficiais.
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Luneta sendo instalada em ponto de observação
Equipamento foi instalada em um dos pontos de observação