Local foi isolado e o corpo foi removido pelos agentesReprodução
De acordo com o boletim, os policiais foram até o endereço por determinação da supervisão operacional. Quando a equipe chegou à praça, o homem já havia recebido atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Um médico do Samu realizou a avaliação da vítima e constatou que o indivíduo já estava sem vida. O registro da Polícia Militar não informa a identidade do homem, a idade ou as circunstâncias que levaram à morte. De acordo com testemunhas, se tratava de um morador em situação de rua e ele teria morrido de causas naturais.
Perícia foi realizada na praça
Um perito compareceu à praça acompanhado da equipe policial e realizou os procedimentos periciais no local onde o homem foi encontrado. O trabalho teve como objetivo registrar as condições encontradas no endereço e reunir informações para a investigação.
O boletim da Polícia Militar não aponta se havia sinais de violência, ferimentos ou qualquer outra circunstância que pudesse indicar a causa da morte. Por esse motivo, não é possível afirmar, com base nas informações divulgadas até o momento, como o homem morreu.
Após a conclusão da perícia, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi acionado para realizar a remoção do corpo. A equipe compareceu ao local e fez o procedimento.
Ocorrência ficou sob responsabilidade da autoridade policial
A Polícia Militar informou que o caso foi apresentado na delegacia e que a perícia foi realizada antes da remoção. A partir dos procedimentos policiais e periciais, as autoridades poderão buscar informações que ajudem a esclarecer as circunstâncias da morte.
Até o momento, não foram divulgados oficialmente detalhes sobre a identidade da vítima, familiares ou eventual causa do óbito. Também não há informação sobre testemunhas ou sobre a existência de suspeitos relacionados ao caso.
A ocorrência aconteceu na Praia dos Anjos, uma das áreas conhecidas de Arraial do Cabo, mas o boletim não estabelece qualquer relação entre o local onde o corpo foi encontrado e a causa da morte.
A reportagem buscou informações junto às autoridades responsáveis pelo caso sobre a identidade da vítima, a causa da morte e o andamento da investigação. Até a publicação, não havia informações adicionais. O espaço permanece aberto para manifestação e atualização conforme novos dados oficiais forem divulgados.
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