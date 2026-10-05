Local foi isolado e o corpo foi removido pelos agentes - Reprodução

Local foi isolado e o corpo foi removido pelos agentesReprodução

Publicado 05/10/2026 18:46





De acordo com o boletim, os policiais foram até o endereço por determinação da supervisão operacional. Quando a equipe chegou à praça, o homem já havia recebido atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Um médico do Samu realizou a avaliação da vítima e constatou que o indivíduo já estava sem vida. O registro da Polícia Militar não informa a identidade do homem, a idade ou as circunstâncias que levaram à morte. De acordo com testemunhas, se tratava de um morador em situação de rua e ele teria morrido de causas naturais.



Perícia foi realizada na praça Um homem foi encontrado morto em uma praça localizada na Avenida Luís Corrêa, na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo , nesta segunda-feira (5). Segundo informações do registro da Polícia Militar sobre a ocorrência, uma equipe foi acionada após receber a informação de que um indivíduo estaria em óbito no local. A ocorrência foi registrada pela corporação como encontro de cadáver.De acordo com o boletim, os policiais foram até o endereço por determinação da supervisão operacional. Quando a equipe chegou à praça, o homem já havia recebido atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).Um médico do Samu realizou a avaliação da vítima e constatou que o indivíduo já estava sem vida. O registro da Polícia Militar não informa a identidade do homem, a idade ou as circunstâncias que levaram à morte. De acordo com testemunhas, se tratava de um morador em situação de rua e ele teria morrido de causas naturais.

Após a confirmação do óbito, os policiais seguiram para a delegacia para apresentar a ocorrência e solicitar a realização da perícia. O procedimento foi solicitado para que as circunstâncias relacionadas à morte pudessem ser verificadas pelas autoridades responsáveis.



Um perito compareceu à praça acompanhado da equipe policial e realizou os procedimentos periciais no local onde o homem foi encontrado. O trabalho teve como objetivo registrar as condições encontradas no endereço e reunir informações para a investigação.



O boletim da Polícia Militar não aponta se havia sinais de violência, ferimentos ou qualquer outra circunstância que pudesse indicar a causa da morte. Por esse motivo, não é possível afirmar, com base nas informações divulgadas até o momento, como o homem morreu.



Após a conclusão da perícia, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi acionado para realizar a remoção do corpo. A equipe compareceu ao local e fez o procedimento.



Ocorrência ficou sob responsabilidade da autoridade policial

Depois dos trabalhos realizados na praça e da remoção do corpo, a ocorrência permaneceu sob responsabilidade da autoridade competente para as providências consideradas necessárias.



A Polícia Militar informou que o caso foi apresentado na delegacia e que a perícia foi realizada antes da remoção. A partir dos procedimentos policiais e periciais, as autoridades poderão buscar informações que ajudem a esclarecer as circunstâncias da morte.



Até o momento, não foram divulgados oficialmente detalhes sobre a identidade da vítima, familiares ou eventual causa do óbito. Também não há informação sobre testemunhas ou sobre a existência de suspeitos relacionados ao caso.



A ocorrência aconteceu na Praia dos Anjos, uma das áreas conhecidas de Arraial do Cabo, mas o boletim não estabelece qualquer relação entre o local onde o corpo foi encontrado e a causa da morte.



A reportagem buscou informações junto às autoridades responsáveis pelo caso sobre a identidade da vítima, a causa da morte e o andamento da investigação. Até a publicação, não havia informações adicionais. O espaço permanece aberto para manifestação e atualização conforme novos dados oficiais forem divulgados.