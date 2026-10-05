Da esq. para dir.: Dra. Gabriela, Ana Paula Mendes, Vantoil Martins, Pedro Ricardo e Carlos Russo - Reprodução

Da esq. para dir.: Dra. Gabriela, Ana Paula Mendes, Vantoil Martins, Pedro Ricardo e Carlos RussoReprodução

Publicado 05/10/2026 15:11





O resultado coloca a Região dos Lagos em uma posição de maior presença no Legislativo estadual e amplia o número de representantes com ligação direta com municípios da região. Juntos, os cinco parlamentares somaram 263.603 votos, um volume que evidencia a força eleitoral alcançada pelos candidatos.



A nova composição da Alerj também será marcada por uma combinação entre continuidade e renovação. Dos 70 deputados eleitos, 41 foram reeleitos, enquanto 27 chegam à Assembleia para o primeiro mandato. Outros dois parlamentares retornam à Casa após períodos fora do Legislativo. A Região dos Lagos chega à próxima legislatura da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) com uma representação que promete marcar a história política da Costa do Sol. A partir de 2027, cinco deputados ligados diretamente à região ocuparão cadeiras na Casa: Dra. Gabriela (PL) e Ana Paula Mendes (PSD), de Cabo Frio; Vantoil Martins (PSB), de Iguaba; Carlos Russo (DC), de Araruama, e Dr. Pedro Ricardo (PL), de Saquarema.O resultado coloca a Região dos Lagos em uma posição de maior presença no Legislativo estadual e amplia o número de representantes com ligação direta com municípios da região. Juntos, os cinco parlamentares somaram 263.603 votos, um volume que evidencia a força eleitoral alcançada pelos candidatos.A nova composição da Alerj também será marcada por uma combinação entre continuidade e renovação. Dos 70 deputados eleitos, 41 foram reeleitos, enquanto 27 chegam à Assembleia para o primeiro mandato. Outros dois parlamentares retornam à Casa após períodos fora do Legislativo.

Cinco nomes, cinco partidos



A bancada da Região dos Lagos terá uma característica própria: embora dois dos cinco eleitos pertençam ao PL, os representantes estão distribuídos por cinco partidos diferentes, refletindo a diversidade política existente na região.

A maior votação entre os nomes da Costa do Sol foi de Dra. Gabriela (PL), com 96.267 votos. Em seguida aparece Dr. Pedro Ricardo (PL), com 57.354 votos.



Ana Paula Mendes (PSD) recebeu 43.356 votos, enquanto Vantoil Martins (PSB) alcançou 39.179. Completando a bancada regional, Carlos Russo (DC) foi eleito com 27.447 votos.