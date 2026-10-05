Da esq. para dir.: Dra. Gabriela, Ana Paula Mendes, Vantoil Martins, Pedro Ricardo e Carlos RussoReprodução
O resultado coloca a Região dos Lagos em uma posição de maior presença no Legislativo estadual e amplia o número de representantes com ligação direta com municípios da região. Juntos, os cinco parlamentares somaram 263.603 votos, um volume que evidencia a força eleitoral alcançada pelos candidatos.
A nova composição da Alerj também será marcada por uma combinação entre continuidade e renovação. Dos 70 deputados eleitos, 41 foram reeleitos, enquanto 27 chegam à Assembleia para o primeiro mandato. Outros dois parlamentares retornam à Casa após períodos fora do Legislativo.
A bancada da Região dos Lagos terá uma característica própria: embora dois dos cinco eleitos pertençam ao PL, os representantes estão distribuídos por cinco partidos diferentes, refletindo a diversidade política existente na região.
Ana Paula Mendes (PSD) recebeu 43.356 votos, enquanto Vantoil Martins (PSB) alcançou 39.179. Completando a bancada regional, Carlos Russo (DC) foi eleito com 27.447 votos.
A presença simultânea dos cinco parlamentares cria uma nova configuração para a defesa de pautas relacionadas à Região dos Lagos dentro da Alerj. Saúde, segurança pública, infraestrutura, turismo, mobilidade, saneamento e investimentos nos municípios da Costa do Sol estão entre os temas que podem ganhar espaço no debate estadual por meio da atuação dos representantes.
Mais do que o número de cadeiras, a eleição estabelece uma nova relação de forças entre os municípios da Costa do Sol e o Legislativo estadual. Com cinco representantes eleitos, a região terá mais possibilidades de participar das discussões, articulações e decisões que envolvem investimentos e políticas públicas para o interior.
O desafio, a partir da posse, será transformar a representação eleitoral em atuação parlamentar efetiva, especialmente em pautas de interesse regional. A quantidade de deputados, por si só, não garante resultados, mas amplia o espaço político disponível para que as demandas da Região dos Lagos sejam apresentadas e negociadas dentro da Assembleia.
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