Da esq. para dir.: Dra. Gabriela, Ana Paula Mendes, Vantoil Martins, Pedro Ricardo e Carlos RussoReprodução

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Renata Cristiane
A Região dos Lagos chega à próxima legislatura da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) com uma representação que promete marcar a história política da Costa do Sol. A partir de 2027, cinco deputados ligados diretamente à região ocuparão cadeiras na Casa: Dra. Gabriela (PL) e Ana Paula Mendes (PSD), de Cabo Frio; Vantoil Martins (PSB), de Iguaba; Carlos Russo (DC), de Araruama, e Dr. Pedro Ricardo (PL), de Saquarema.

O resultado coloca a Região dos Lagos em uma posição de maior presença no Legislativo estadual e amplia o número de representantes com ligação direta com municípios da região. Juntos, os cinco parlamentares somaram 263.603 votos, um volume que evidencia a força eleitoral alcançada pelos candidatos.

A nova composição da Alerj também será marcada por uma combinação entre continuidade e renovação. Dos 70 deputados eleitos, 41 foram reeleitos, enquanto 27 chegam à Assembleia para o primeiro mandato. Outros dois parlamentares retornam à Casa após períodos fora do Legislativo.
Cinco nomes, cinco partidos

A bancada da Região dos Lagos terá uma característica própria: embora dois dos cinco eleitos pertençam ao PL, os representantes estão distribuídos por cinco partidos diferentes, refletindo a diversidade política existente na região.
A maior votação entre os nomes da Costa do Sol foi de Dra. Gabriela (PL), com 96.267 votos. Em seguida aparece Dr. Pedro Ricardo (PL), com 57.354 votos.

Ana Paula Mendes (PSD) recebeu 43.356 votos, enquanto Vantoil Martins (PSB) alcançou 39.179. Completando a bancada regional, Carlos Russo (DC) foi eleito com 27.447 votos.
Representação ganha força na Alerj

A presença simultânea dos cinco parlamentares cria uma nova configuração para a defesa de pautas relacionadas à Região dos Lagos dentro da Alerj. Saúde, segurança pública, infraestrutura, turismo, mobilidade, saneamento e investimentos nos municípios da Costa do Sol estão entre os temas que podem ganhar espaço no debate estadual por meio da atuação dos representantes.

Mais do que o número de cadeiras, a eleição estabelece uma nova relação de forças entre os municípios da Costa do Sol e o Legislativo estadual. Com cinco representantes eleitos, a região terá mais possibilidades de participar das discussões, articulações e decisões que envolvem investimentos e políticas públicas para o interior.

O desafio, a partir da posse, será transformar a representação eleitoral em atuação parlamentar efetiva, especialmente em pautas de interesse regional. A quantidade de deputados, por si só, não garante resultados, mas amplia o espaço político disponível para que as demandas da Região dos Lagos sejam apresentadas e negociadas dentro da Assembleia.