Marcelo Magno e Pedro CajueiroFoto: Reprodução
Ao lado do secretário de Obras, Pedro Cajueiro, Marcelo afirmou que há contratos em fase de assinatura e que a administração pretende avançar com um pacote que envolve desde grandes intervenções até serviços de manutenção urbana.
Entre os pontos que mais chamam atenção está Monte Alto, onde estão previstas intervenções na região da Lagoa e uma possível extensão da orla. O prefeito, porém, já avisou que a chegada das obras também deverá trazer transtornos temporários para moradores e quem circula pela região — e se antecipou ao pedir compreensão e desculpas à população.
Na área da praia de Monte Alto, o secretário Pedro Cajueiro explicou que o planejamento orçamentário ainda está sendo elaborado. Antes de definir exatamente o que será executado, a Prefeitura deverá realizar etapas técnicas, como sondagem e levantamento topográfico.
Do asfalto às vielas
A promessa é ampla e retoma uma das metas apresentadas por Marcelo durante a campanha: chegar a 80% do município pavimentado. Mas há uma diferença importante na comunicação desta vez. Marcelo afirmou que pretende só anunciar novas obras depois que os contratos estiverem assinados. A ideia é evitar que o anúncio venha antes da garantia formal de execução. Agora, a conta é simples: 30 dias no calendário e uma série de promessas para sair do papel.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.