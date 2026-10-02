Marcelo Magno e Pedro Cajueiro - Foto: Reprodução

Marcelo Magno e Pedro CajueiroFoto: Reprodução

Publicado 02/10/2026 16:41 | Atualizado 02/10/2026 16:48





Ao lado do secretário de Obras, Pedro Cajueiro, Marcelo afirmou que há contratos em fase de assinatura e que a administração pretende avançar com um pacote que envolve desde grandes intervenções até serviços de manutenção urbana.



Entre os pontos que mais chamam atenção está Monte Alto, onde estão previstas intervenções na região da Lagoa e uma possível extensão da orla. O prefeito, porém, já avisou que a chegada das obras também deverá trazer transtornos temporários para moradores e quem circula pela região — e se antecipou ao pedir compreensão e desculpas à população.



Na área da praia de Monte Alto, o secretário Pedro Cajueiro explicou que o planejamento orçamentário ainda está sendo elaborado. Antes de definir exatamente o que será executado, a Prefeitura deverá realizar etapas técnicas, como sondagem e levantamento topográfico.



Do asfalto às vielas

Em Arraial do Cabo , o relógio começou a correr. O prefeito Marcelo Magno (PSD) anunciou que, daqui a 30 dias, novas obras devem começar no município, colocando Monte Alto no centro da próxima rodada de intervenções da Prefeitura.Ao lado do secretário de Obras, Pedro Cajueiro, Marcelo afirmou que há contratos em fase de assinatura e que a administração pretende avançar com um pacote que envolve desde grandes intervenções até serviços de manutenção urbana.Entre os pontos que mais chamam atenção está Monte Alto, onde estão previstas intervenções na região da Lagoa e uma possível extensão da orla. O prefeito, porém, já avisou que a chegada das obras também deverá trazer transtornos temporários para moradores e quem circula pela região — e se antecipou ao pedir compreensão e desculpas à população.Na área da praia de Monte Alto, o secretário Pedro Cajueiro explicou que o planejamento orçamentário ainda está sendo elaborado. Antes de definir exatamente o que será executado, a Prefeitura deverá realizar etapas técnicas, como sondagem e levantamento topográfico.

O pacote anunciado não ficará restrito a Monte Alto. A Prefeitura também prepara ações de recomposição asfáltica, recapeamento, tapa-buracos e recuperação de pavimentos em intertravado e paralelo. Outra frente anunciada envolve becos e vielas. A previsão é de intervenções em escadarias, guarda-corpos e corrimãos nas comunidades do Caboclo e da Boa Vista. Segundo Cajueiro, o cronograma também deverá alcançar os distritos.



A promessa é ampla e retoma uma das metas apresentadas por Marcelo durante a campanha: chegar a 80% do município pavimentado. Mas há uma diferença importante na comunicação desta vez. Marcelo afirmou que pretende só anunciar novas obras depois que os contratos estiverem assinados. A ideia é evitar que o anúncio venha antes da garantia formal de execução. Agora, a conta é simples: 30 dias no calendário e uma série de promessas para sair do papel.