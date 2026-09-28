Fábio do Pastel e Roberta MagalhãesFoto: Ascom
PCCV sai do papel após 23 anos com decreto em São Pedro da Aldeia
Enquadramento atinge servidores de diferentes áreas e coloca o funcionalismo novamente no centro da agenda política municipal
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Ricardo Couto entrega expansão do HELagos e reforça investimentos estaduais
Ampliação atende demanda de dez municípios da Região dos Lagos e inclui novos equipamentos de alta complexidade
Benedita da Silva, Tainá e Anielle cumprem agenda na Região dos Lagos
Candidatas do PT passaram por São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Búzios nesta sexta para debater investimentos federais.
Candidata denuncia supostos dispositivos de identificação de votos no RJ
Ana Paula reuniu relatos sobre a circulação de materiais no interior do Estado e entregará os documentos para investigação das autoridades nesta quarta-feira (23)
Denúncia de ameaça em Araruama levanta a suspeita de crime eleitoral
Termo circunstanciado registrado na 118ª DP aponta intimidação contra cabos eleitorais durante atividade de propaganda no município
Suposto assédio eleitoral envolve Ramon Gidalte em Casimiro de Abreu
Servidores foram adicionados em grupo de WhatsApp e convidados a comparecer a evento político nesta quarta-feira (23)
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