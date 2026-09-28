Fábio do Pastel e Roberta Magalhães - Foto: Ascom

Fábio do Pastel e Roberta MagalhãesFoto: Ascom

Publicado 28/09/2026 19:00 | Atualizado 28/09/2026 19:01

Uma das pautas mais antigas do funcionalismo de São Pedro da Aldeia ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (28). A Prefeitura publicou o Decreto de Enquadramento dos servidores efetivos do Quadro Geral no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV), colocando em prática uma etapa que, segundo o próprio município, era aguardada havia mais de 23 anos.

Politicamente, a medida dá ao prefeito Fábio do Pastel (PL) uma pauta de forte impacto dentro da administração municipal: o reconhecimento e a organização da trajetória funcional de servidores que atuam em áreas como saúde, atendimento e serviços públicos.

O decreto estabelece a posição dos servidores na estrutura de carreira prevista pelo PCCV e representa uma mudança no status de uma reivindicação que atravessou diferentes períodos da política municipal.

Uma pauta que atravessou governos

A dimensão política da medida está justamente no tempo de espera. Segundo a Prefeitura, são mais de duas décadas desde o início da demanda. Fábio do Pastel afirmou que a publicação representa uma resposta aos servidores e que a gestão pretende avançar nas etapas seguintes do processo.

Para chegar ao decreto, a Secretaria Municipal de Administração realizou análises das situações funcionais dos servidores e das regras estabelecidas pelo plano, além de promover ajustes necessários para viabilizar os enquadramentos.

A secretária de Administração, Roberta Magalhães, também destacou que a organização das carreiras permite maior clareza sobre a trajetória profissional dos servidores e auxilia o município no planejamento da estrutura de pessoal.

Próximo passo será consolidar o processo

Embora a publicação do decreto represente um avanço, a medida não encerra toda a discussão em torno do PCCV. O próprio prefeito afirmou que o município pretende continuar trabalhando nas próximas etapas.

Com isso, o enquadramento passa a integrar o balanço político da atual gestão como uma resposta a uma reivindicação histórica do funcionalismo. Para Fábio do Pastel, o desafio agora é transformar a publicação do decreto na consolidação efetiva das regras de carreira previstas para os servidores municipais.