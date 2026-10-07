Daniela Soares e o secretário de Obras, Fernando Frauches - Ascom

Daniela Soares e o secretário de Obras, Fernando FrauchesAscom

Publicado 07/10/2026 18:10





O anúncio ocorre após um período prolongado de chuvas no estado do Rio, que tem agravado as condições de algumas ruas de Araruama. Segundo a prefeitura, os problemas vêm dificultando o deslocamento de moradores e, em determinados pontos, a circulação de ônibus que atendem unidades escolares.



Daniela Soares citou justamente os impactos sobre o transporte escolar e as condições das vias como uma das razões para a ampliação das intervenções.



"Estamos aqui acompanhando a situação da nossa cidade, mas adianto que tem asfalto chegando. O estado do Rio de Janeiro está recebendo chuvas intensas há mais de 30 dias e o nosso solo está completamente molhado. E o que deixa a gente sensibilizado é ver as nossas crianças, é ver nossas ruas, é ver os ônibus com problema para chegar nas unidades escolares. Araruama tem 167 anos e sofre todo esse tempo com problema de infraestrutura das ruas", destacou a prefeita. A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL) anunciou uma nova etapa de obras de drenagem e pavimentação em ruas de diferentes bairros do município. Os trabalhos devem começar nos próximos dias, mas a relação das vias que serão atendidas ainda será divulgada.O anúncio ocorre após um período prolongado de chuvas no estado do Rio, que tem agravado as condições de algumas ruas de Araruama. Segundo a prefeitura, os problemas vêm dificultando o deslocamento de moradores e, em determinados pontos, a circulação de ônibus que atendem unidades escolares.Daniela Soares citou justamente os impactos sobre o transporte escolar e as condições das vias como uma das razões para a ampliação das intervenções."Estamos aqui acompanhando a situação da nossa cidade, mas adianto que tem asfalto chegando. O estado do Rio de Janeiro está recebendo chuvas intensas há mais de 30 dias e o nosso solo está completamente molhado. E o que deixa a gente sensibilizado é ver as nossas crianças, é ver nossas ruas, é ver os ônibus com problema para chegar nas unidades escolares. Araruama tem 167 anos e sofre todo esse tempo com problema de infraestrutura das ruas", destacou a prefeita.

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