Daniela Soares e o secretário de Obras, Fernando FrauchesAscom
O anúncio ocorre após um período prolongado de chuvas no estado do Rio, que tem agravado as condições de algumas ruas de Araruama. Segundo a prefeitura, os problemas vêm dificultando o deslocamento de moradores e, em determinados pontos, a circulação de ônibus que atendem unidades escolares.
Daniela Soares citou justamente os impactos sobre o transporte escolar e as condições das vias como uma das razões para a ampliação das intervenções.
"Estamos aqui acompanhando a situação da nossa cidade, mas adianto que tem asfalto chegando. O estado do Rio de Janeiro está recebendo chuvas intensas há mais de 30 dias e o nosso solo está completamente molhado. E o que deixa a gente sensibilizado é ver as nossas crianças, é ver nossas ruas, é ver os ônibus com problema para chegar nas unidades escolares. Araruama tem 167 anos e sofre todo esse tempo com problema de infraestrutura das ruas", destacou a prefeita.
A prefeitura afirma que já realizou obras de drenagem e pavimentação em mais de cem ruas desde o início da atual gestão. Os números apresentados pela administração, no entanto, variam entre 110 e 120 vias no material divulgado.
A nova frente de obras deverá contemplar outros bairros e faz parte da estratégia anunciada pelo município para enfrentar problemas de infraestrutura viária. A definição dos locais será apresentada diretamente às comunidades nos próximos dias.
Além das condições provocadas pelas chuvas recentes, a infraestrutura das ruas é uma questão recorrente em Araruama. A administração municipal sustenta que parte desses problemas se acumulou ao longo dos anos e que as intervenções serão realizadas de forma gradual.
Com a chegada de uma nova etapa de drenagem e pavimentação, a expectativa agora é acompanhar quais ruas serão incluídas no cronograma e quando os serviços efetivamente começarão.
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