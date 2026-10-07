Ramon Gidalte (PL) - Reprodução

Ramon Gidalte (PL)Reprodução

Publicado 07/10/2026 17:49

Ramon Gidalte (PL) Reprodução

Orçamento e a vitrine oficial

Abandono municipal

A arrecadação municipal ultrapassou R$ 550 milhões durante o último exercício financeiro. O montante volumoso contrasta com a entrega de obras e com a ausência de melhorias perceptíveis no cotidiano dos moradores da região.Setores fundamentais sofrem com deficiências estruturais crônicas. Alunos da rede pública enfrentam escassez de materiais escolares e uniformes, enquanto o sistema de saúde carece de expansão na rede de atendimento e novas creches municipais.A mobilidade urbana registra retrocessos evidentes nos bairros. Além disso, pontos turísticos tradicionais acumulam problemas graves de gestão e planejamento a longo prazo.A falta de planejamento estratégico afeta diretamente cartões-postais importantes do município fluminense. A orla do Praião, situada no distrito de Barra de São João, ilustra o descaso administrativo com o patrimônio público local.A prefeitura municipal cumpre um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) fundamentado na demolição de antigos quiosques comerciais. O processo completou seis anos de paralisação sem que a administração apresentasse qualquer projeto definitivo sobre o destino da área.Moradores locais criticam a ausência de transparência quanto aos custos e prazos para a revitalização do espaço. A gestão municipal mantém silêncio absoluto sobre o planejamento para o trecho litorâneo afetado pelas demolições.A disparidade entre os cofres cheios e a escassez de entregas concretas alimenta o descontentamento popular. A população questiona a eficácia de um governo que fatura meio bilhão de reais anualmente, mas terceiriza o mérito de obras federais enquanto ignora as demandas básicas da cidade.A equipe de reportagem do Portal O Dia tentou contato por telefone, e-mail e mensagens instantâneas mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.