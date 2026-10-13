Agentes do GOPAM transportando uma das vítimas - Ascom

Agentes do GOPAM transportando uma das vítimasAscom

Publicado 13/10/2026 17:01





O primeiro chamado ocorreu na trilha de acesso à Praia do Forno. Segundo as informações divulgadas, a equipe foi alertada por pessoas que passavam pelo local sobre uma mulher que apresentava alteração no nível de consciência. Os agentes foram até a área e iniciaram o resgate. A vítima foi transportada até um ponto com acesso para atendimento médico, onde recebeu os primeiros cuidados da equipe de saúde. Em seguida, foi encaminhada ao Hospital Municipal de Arraial do Cabo para avaliação.



Mulher é atingida por pedra na região da Prainha Duas mulheres precisaram ser resgatadas em áreas de difícil acesso em Arraial do Cabo , nesta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida. As ocorrências foram atendidas por agentes do Grupamento Operacional Ambiental Marítimo (GOPAM), ligado à Secretaria do Ambiente e Saneamento, em pontos distintos do município.O primeiro chamado ocorreu na trilha de acesso à Praia do Forno. Segundo as informações divulgadas, a equipe foi alertada por pessoas que passavam pelo local sobre uma mulher que apresentava alteração no nível de consciência. Os agentes foram até a área e iniciaram o resgate. A vítima foi transportada até um ponto com acesso para atendimento médico, onde recebeu os primeiros cuidados da equipe de saúde. Em seguida, foi encaminhada ao Hospital Municipal de Arraial do Cabo para avaliação.

Pouco depois da primeira ocorrência, os agentes do GOPAM foram acionados por um instrutor de mergulho na região da Graçainha, localizada na Prainha. No local, uma segunda mulher havia sido atingida na cabeça por uma pedra e precisava de auxílio para deixar a área.



De acordo com as informações divulgadas, a equipe realizou a imobilização da vítima antes de iniciar o transporte. Os agentes a levaram até o ponto onde uma ambulância aguardava para realizar o atendimento. Na sequência, a mulher também foi encaminhada a uma unidade hospitalar para avaliação médica. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das duas vítimas após o encaminhamento.



As duas operações ocorreram em locais que exigiram o deslocamento das equipes por trechos de difícil acesso. Nessas situações, o transporte das vítimas até um ponto acessível para a chegada de uma ambulância faz parte dos procedimentos de atendimento.



Secretaria orienta visitantes sobre segurança nas trilhas

Após as ocorrências, a Secretaria do Ambiente e Saneamento reforçou orientações de segurança para moradores e turistas que frequentam trilhas e áreas naturais de Arraial do Cabo. A recomendação é utilizar calçados adequados para caminhar em terrenos irregulares e redobrar a atenção durante o percurso. Também é importante observar as condições do caminho, principalmente em trechos com pedras soltas ou possibilidade de queda de rochas.



A orientação é evitar áreas que apresentem risco e não avançar por caminhos sem condições adequadas de segurança. O planejamento do passeio e a atenção às características do terreno ajudam a reduzir a possibilidade de acidentes durante atividades ao ar livre.



As trilhas de acesso a praias e outros pontos naturais podem apresentar diferentes níveis de dificuldade. Por isso, visitantes devem considerar as condições físicas necessárias para o percurso e evitar comportamentos que possam colocar a própria segurança em risco. As duas ocorrências mobilizaram as equipes do GOPAM durante o feriado de 12 de outubro, com os resgates realizados em áreas distintas do município.