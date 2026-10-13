Capivara passou por avaliação profissional - Ascom

Capivara passou por avaliação profissional Ascom

Publicado 13/10/2026 17:17 | Atualizado 13/10/2026 17:20





Após a captura, a equipe realizou uma avaliação no local e constatou que a capivara apresentava boas condições de saúde. Em seguida, o animal foi transportado e solto em uma área de mata nativa considerada compatível com seu habitat.



Resgate exigiu cuidados com o animal Uma capivara foi resgatada nos fundos de uma residência no Centro de Arraial do Cabo , nesta segunda-feira (12). A operação foi realizada por agentes do Grupamento Operacional Ambiental Marítimo (GOPAM), que utilizaram equipamentos e técnicas específicas para retirar o animal do imóvel com segurança.Após a captura, a equipe realizou uma avaliação no local e constatou que a capivara apresentava boas condições de saúde. Em seguida, o animal foi transportado e solto em uma área de mata nativa considerada compatível com seu habitat.

De acordo com as informações divulgadas, os agentes adotaram procedimentos para garantir a integridade da capivara durante o resgate e reduzir o estresse provocado pela captura.



A presença de animais silvestres em áreas urbanas pode exigir a atuação de equipes especializadas, principalmente quando eles entram em residências ou ficam em locais com circulação de pessoas. Nessas situações, a orientação é evitar aproximações e permitir que profissionais capacitados realizem o manejo.



A capivara é um mamífero silvestre encontrado em diferentes regiões do Brasil, geralmente em ambientes próximos a rios, lagoas e áreas com vegetação. Ao aparecer em espaços urbanos, o animal não deve ser perseguido, alimentado ou capturado por moradores.



A atuação de equipes ambientais permite avaliar as condições do animal e escolher um local adequado para a soltura. No caso registrado em Arraial do Cabo, a capivara foi encaminhada para uma área de mata nativa compatível com seu habitat, após a avaliação feita pelos agentes.



Como agir ao encontrar animais silvestres

A orientação é que a população não tente conter, tocar ou manusear animais silvestres. A tentativa de captura sem equipamentos e treinamento adequados pode colocar em risco tanto as pessoas quanto o próprio animal. Em caso de avistamento em áreas urbanas, os moradores devem entrar em contato com o Grupamento Operacional Ambiental Marítimo pelo telefone (22) 99936-1255.



O acionamento da equipe permite avaliar a situação e definir os procedimentos necessários para o atendimento. A recomendação também é manter distância do animal e evitar ações que possam assustá-lo ou provocar uma reação defensiva.



Caso o animal esteja em uma residência, a população deve evitar cercá-lo ou bloquear sua movimentação. Também é importante manter crianças e animais domésticos afastados até a chegada dos profissionais responsáveis pelo resgate.



A presença de animais silvestres em áreas urbanas pode ocorrer quando eles circulam por locais próximos à vegetação ou a outros ambientes naturais. Por isso, o atendimento especializado é importante para que o manejo seja realizado de forma adequada, respeitando as condições do animal e as características do ambiente em que será solto.



O resgate no Centro de Arraial do Cabo terminou com a soltura da capivara em uma área de mata nativa, após a avaliação dos agentes. A orientação é que moradores acionem a equipe ambiental sempre que encontrarem animais silvestres em situações que exijam atendimento.