Veículo ficou totalmente destruído com o impacto - Reprodução

Veículo ficou totalmente destruído com o impactoReprodução

Publicado 14/10/2026 15:06 | Atualizado 14/10/2026 15:09

Uma colisão frontal entre dois automóveis deixou uma mulher morta e outras pessoas feridas na noite desta terça-feira (13), no trecho da rodovia RJ-140 localizado em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos. A vítima fatal foi identificada pela Polícia Militar como Cinara Aparecida Lacerda, de 41 anos, natural de Minas Gerais e moradora do município cabista, que não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local do impacto. A grave ocorrência mobilizou equipes de resgate, gerou forte retenção no fluxo de veículos e chamou a atenção de quem trafegava pelo trecho da rodovia estadual, que figura entre as principais vias de acesso ao município e registra rotineiramente denúncias sobre segurança no trânsito da Região dos Lagos.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o acidente aconteceu especificamente na altura do quilômetro 3 da rodovia, nas proximidades do posto policial e do pórtico de entrada de Arraial do Cabo. A dinâmica apontada pelos agentes que atenderam ao chamado indica que o condutor de um Volkswagen Polo trafegava no sentido Arraial do Cabo–Cabo Frio quando se chocou frontalmente contra um Fiat Uno, que seguia no sentido oposto da via. Com a força da batida, a parte dianteira de um dos automóveis ficou completamente destruída.

Atendimento médico e testes de perícia no local

Cinara Aparecida Lacerda estava no interior do Fiat Uno no momento do impacto violento e teve o óbito constatado na própria pista de rolamento. De acordo com informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, uma gestante que também ocupava um dos veículos envolvidos sofreu ferimentos e precisou ser encaminhada com urgência para o Hospital Geral de Arraial do Cabo. Na unidade de saúde, a paciente passou por avaliação médica detalhada, recebeu o devido atendimento e recebeu alta ainda durante a noite de terça-feira.

O condutor do Volkswagen Polo foi submetido ao teste de etilômetro pelas autoridades policiais e pela perícia criminal que compareceu ao local da colisão. De acordo com os laudos periciais e os relatórios oficiais anexados ao caso, o resultado do exame de bafômetro deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Além da gestante, um homem também recebeu os primeiros socorros de emergência prestados pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do resgate rodoviário às margens da RJ-140.

Impactos no tráfego e apuração da dinâmica

O acidente provocou grande lentidão no trânsito ao longo de toda a extensão próxima ao pórtico da cidade, exigindo paciência dos motoristas que passavam pelo trecho afetado durante o atendimento e a remoção dos veículos. A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os trabalhos técnicos e recolher evidências que ajudem a determinar as causas exatas e os fatores que contribuíram para a colisão frontal entre os dois veículos.

O caso foi registrado na delegacia da região, onde as circunstâncias do acidente continuarão a ser investigadas a partir do laudo pericial final e dos depoimentos das testemunhas e envolvidos.