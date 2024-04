Fusca Super Bugger - Reprodução

O Fusca, por si só, já é uma atração que desperta curiosidade, mas imaginar um convertido em motorhome é algo ainda mais intrigante. É a história do Super Bugger, que oferece aos passageiros a oportunidade de pernoitar, embora seja mais adequada para aqueles que não são muito exigentes.



O Super Bugger existe desde os anos 1970 e talvez seja uma das características mais peculiares já feitas para os clássicos Volkswagens.

Na década de 1970, a empresa americana RQR criou a versão Camper do Fusca, um mini motorhome feito de alumínio e revestido internamente com fibra de vidro para o acabamento de armários, pia, fogão e geladeira, todos feitos sob medida. O Minihome também era equipado com duas camas: uma de solteiro e outra de casal.O Super Bugger original foi vendido por US$ 6.000 (cerca de R$ 35 mil em conversão) e estima-se que apenas cerca de mil unidades tenham sido produzidas diretamente. Algumas dessas unidades ainda estão em circulação hoje.A ideia por trás do Super Bugger era não simples de ser colocada na prática: como transformar um carro compacto em um motorhome sem comprometer sua funcionalidade como veículo diário?O Super Bugger vermelho das fotos e vídeos é de propriedade dos americanos Bill Furlong e Sandra Paeseler, que herdaram o veículo de seus pais. Eles frequentemente viajam e participam de encontros de Fusca e motorhomes.O casal relata que o veículo passou por um projeto de restauração que durou cerca de 10 anos e custou a Sandra mais de US$ 40.000, o equivalente a mais de R$ 200.000.