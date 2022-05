Salão Moto Brasil 2022 no Parque Olímpico já recebeu mais de 40 mil pessoas desde a última quinta-feira - Divulgação

Salão Moto Brasil 2022 no Parque Olímpico já recebeu mais de 40 mil pessoas desde a última quinta-feiraDivulgação

Publicado 29/05/2022 13:43 | Atualizado 29/05/2022 13:45

Rio - Este domingo (29) é a última oportunidade para os amantes das duas rodas participarem do Salão Moto Brasil, que leva os principais lançamentos do mercado das motos para um único lugar: O Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. O evento acontece no espaço desde a última quinta-feira e já recebeu mais de 40 mil pessoas. De acordo com os organizadores, a expectativa para esse domingo é ainda melhor, com atrações variadas, shows e test-rides.

A partir do meio-dia, os stands das principais marcas do mercado nacional estarão expondo seus modelos para os frequentadores. Honda, Harley-Davidson, Royal Enfield, Suzuki, Ducati, BMW Motorrad, Triumph, Haojue, Kymco, Kawasaki e CF Moto, estão presentes no salão.

Além disso, o domingo será a data da final do concurso de customização Bike & Art Moto Brasil®. A 6ª edição da competição já teve três etapas classificatórias, com 18 finalistas selecionados para a grande decisão. As três melhores customizações serão conhecidas às 15h e receberão a premiação em dinheiro: R$ 3 mil para o vencedor, R$ 2 mil para o segundo colocado e R$ 1 mil para o terceiro lugar.

fotogaleria



Habilidades sobre duas rodas



A programação também traz apresentações de habilidades sobre duas rodas, com direito ao tradicional Globo da Morte e aos shows de acrobacias e manobras radicais promovidos pela equipe Força & Ação.



Para quem quer pilotar uma moto específica, tem o test-ride premium com instruções e aulas promovidas pelo GPR Motorcycle Course. Em outra ponta do Parque Olímpico, um circuito exclusivo para o público vivenciar a mobilidade elétrica e testar ciclomotores zero combustão.



Já o visitante que for com a sua moto ou triciclo, além de estacionamento grátis, tem a oportunidade de realizar troca de pneu no estande da Pirelli, patrocinadora oficial do Salão. Já a Motul promove a substituição de óleo, com sua linha completa de lubrificantes.



Shows, gastronomia e muito mais



O espaço também conta om áreas de conveniência, com food trucks e praças de alimentação. Há também área destinada aos pequenos, um Espaço Kids foi montado no local para agradar aos pequenos. O Salão Moto Brasil também é Pet Friendly e conta com o Espaço Entre Pegadas, com área para recreação exclusiva para os cachorros e Cat Experience, onde os visitantes podem interagir com gatos que estão para adoção.

Habilidades sobre duas rodasA programação também traz apresentações de habilidades sobre duas rodas, com direito ao tradicional Globo da Morte e aos shows de acrobacias e manobras radicais promovidos pela equipe Força & Ação.Para quem quer pilotar uma moto específica, tem o test-ride premium com instruções e aulas promovidas pelo GPR Motorcycle Course. Em outra ponta do Parque Olímpico, um circuito exclusivo para o público vivenciar a mobilidade elétrica e testar ciclomotores zero combustão.Já o visitante que for com a sua moto ou triciclo, além de estacionamento grátis, tem a oportunidade de realizar troca de pneu no estande da Pirelli, patrocinadora oficial do Salão. Já a Motul promove a substituição de óleo, com sua linha completa de lubrificantes.Shows, gastronomia e muito maisO espaço também conta om áreas de conveniência, com food trucks e praças de alimentação. Há também área destinada aos pequenos, um Espaço Kids foi montado no local para agradar aos pequenos. O Salão Moto Brasil também é Pet Friendly e conta com o Espaço Entre Pegadas, com área para recreação exclusiva para os cachorros e Cat Experience, onde os visitantes podem interagir com gatos que estão para adoção.

Música

A programação musical do último dia também está recheada de atrações. Sete bandas se dividirão em dois palcos com shows acontecendo simultaneamente, entre as 14h30 e 18h30. Entre as atrações, estão Banda Metrópolis, Black Monkees e Pedrão do Sax.

Ingressos



Os ingressos estão à venda nas bilheterias do evento e custam a partir de R$ 35 (meia entrada solidária, com doação de 2 kg de alimento não perecível – exceto sal e açúcar – ou 1 kg de ração). Os bilhetes adquiridos para as edições adiadas do SMB são válidos para o salão 2022.



Serviço

Salão Moto Brasil 2022



Domingo: das 12h às 21h



Parque Olímpico do Rio



Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Rio de Janeiro (RJ)



Informações em www.salaomotobrasil.com.br



Preços:



R$ 35,00 (meia solidária); R$ 70 (inteira)



Estacionamento grátis para motos e triciclos