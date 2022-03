Salão Moto Brasil no Parque Olímpico em 2019 - Divulgação

Publicado 11/03/2022 20:27

Rio - Depois de dois anos parado por conta da pandemia, o Salão Moto Brasil (SMB) voltará entre os dias 26 e 29 de maio deste ano. O primeiro grande evento do calendário de 2022 irá acontecer novamente no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, com showroons, áreas de test-drive, shows e atividades para crianças. Ingressos já estão disponíveis.

Em uma área com mais de 60 mil m², o evento terá diversas atrações e entretenimento para diferentes tribos de motociclistas e famílias dos quatro cantos do país. Uma das fabricantes já confirmadas é a Pirelli, que patrocina o evento e terá um espaço exclusivo para troca e serviço de pneus em parceria com a Motobras. Outra presença confirmada no evento é da Rio Harley-Davidson.

As principais fabricantes de motos do país e empresas de customização, peças e acessórios tem presença confirmadas no Parque Olímpico. Os aficionados que forem ao evento poderão conhecer de perto e saber detalhes dos principais lançamentos.

Haverá ainda circuito para test ride de motos premium e Mobilidade Urbana, com modelos de baixa cilindrada, elétricos e scooters de diferentes marcas. Haverá ainda um exclusivo Espaço da Mulher Motociclista e ambientes para moto clubes. Também estão programadas apresentações musicais de bandas do cenário do rock nacional, praça de alimentação e espaço para crianças.

De acordo com os organizadores, a edição de 2022 do Salão Moto Brasil será pet friendly. No Parque Olímpico, será possível passear com seu cão ou gato pela ampla área de conveniência. Ou deixá-lo no espaço Entre Pegadas, uma área especial para ele se divertir ou descansar.

Retomada



Devido à pandemia do novo coronavírus, o Salão Moto Brasil teve de ser adiado por algumas vezes entre 2020 e 2021. Atentos à importância do SMB para a economia, mas cientes quanto à segurança e à saúde do público e colaboradores, os organizadores do SMB optaram por realizar o evento que mais entende o Mundo das Duas Rodas só em 2022.Vale lembrar que a edição 2019 do Salão Moto Brasil movimentou mais de R$ 7 milhões e teve mais de 80 mil visitantes em quatro dias de atrações.



Ingressos



Os ingressos estão à venda no site do Ingresso Rápido e custam a partir de R$ 20, mas há pacotes promocionais. Os bilhetes adquiridos para as edições adiadas do SMB são válidos para o salão 2022. Os organizadores preparam ainda combos promocionais e passaportes que estarão à venda pelo site e em pontos físicos no Rio e em São Paulo.

Serviço

Salão Moto Brasil 2022

Data: 26 a 29 de maio

Local: Parque Olímpico do Rio - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Rio de Janeiro (RJ)

Horários: Quinta e sexta das 14h às 22h

Sábado e domingo das 12 às 22h

Vendas e informações: www.salaomotobrasil.com.br

Preços: R$ 20,00 (quinta e sexta), R$ 25,00 (sábado e domingo)