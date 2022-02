Lanternas do Renegade tiveram design repensado para a linha 2022 - Divulgação

Lanternas do Renegade tiveram design repensado para a linha 2022Divulgação

Publicado 10/02/2022 20:46 | Atualizado 10/02/2022 21:28

Rio - A Jeep acaba de lançar o Renegade 2022. O SUV é o último modelo da marca a passar pela renovação, que traz pequenas mudanças de design externo e novo motor 1.3 turbo. A troca da propulsão aposenta as duas opções de motores da linha anterior: 1.8 flex e 2.0 turbodiesel. Serão quatro versões, com preços que variam de R$ 123.990 a R$ 163.990.



O objetivo da Jeep é fazer com que o Renegade mantenha a liderança dos SUVs compactos no país. A troca do motor foi uma das iniciativas tomadas para atingir esse objetivo, já que o antigo 1.8 EtorQ era alvo de críticas por seu baixo desempenho e elevado consumo.

fotogaleria



Agora sob o capô de todas as versões, o motor 1.3 T270 turboflex de quatro cilindros chega para entregar o desempenho esperado pelos consumidores. Associado a um câmbio automático do tipo conversor de torque de seis marchas, o propulsor entrega 185 cv de potência e até 27,5 kgfm de torque.



Com a aposentadoria do 2.0 turbodiesel na linha Renegade, o motor 1.3 turbo é quem assumirá o posto de empurrar a versão destinada ao fora-de-estrada. O modelo com tração 4x4 será o topo de gama, na versão Trailhawk, com modo de seleção de terrenos, suspensão elevada e pneus de uso misto.



Além da variante 4x4, o Renegade terá outras 3 4x2. Sendo elas diferentes entre si por nível de equipamentos e de acabamento. Agora sob o capô de todas as versões, o motor 1.3 T270 turboflex de quatro cilindros chega para entregar o desempenho esperado pelos consumidores. Associado a um câmbio automático do tipo conversor de torque de seis marchas, o propulsor entrega 185 cv de potência e até 27,5 kgfm de torque.Com a aposentadoria do 2.0 turbodiesel na linha Renegade, o motor 1.3 turbo é quem assumirá o posto de empurrar a versão destinada ao fora-de-estrada. O modelo com tração 4x4 será o topo de gama, na versão Trailhawk, com modo de seleção de terrenos, suspensão elevada e pneus de uso misto.Além da variante 4x4, o Renegade terá outras 3 4x2. Sendo elas diferentes entre si por nível de equipamentos e de acabamento.

Mudança de visual



O design do novo Renegade trouxe mudanças na parte externa. Os ajustes fazem parte da segunda reestilização feita no SUV desde seu lançamento, em 2016. São novos os para-choques dianteiro e traseiro. A grade frontal afora parece ter uma máscara em preto que contorna as sete fendas e os faróis em LED.



Ainda na frente, os faróis de neblina deixam de ter formato circular e adotam padrão horizontal, assim como acontece no Compass.



Na traseira, as lanternas foram redesenhadas. O design tem relevos e traz duas barras em LED que se aproximam e mantém o design de um "X" no centro.



Por dentro, praticamente nenhuma mudança, seguem iguais painel, console central e revestimento de bancos. A única alteração foi a troca do volante pela versão atual da Jeep que tem design mais horizontal.

Versões e equipamentos



De série, a versão de entrada Sport oferece seis airbags de série, frenagem automática de emergência, alerta de assistente de manutenção de faixa, leitor de placas, freio de estacionamento eletrônico, central multimídia de 7' e detector de fadiga. As rodas na versão de entrada são de 17'.



A versão Longitude agrega aletas no volante para troca de marchas, multimídia de 8,4 polegadas, faróis de neblina em LED, quadro de instrumentos 100% digital e carregador sem fio. Além disso, traz ar-condicionado automático de duas zonas e rodas 18'.



Uma versão inédita chamada de Série S agrega aos itens da Longitude o sistema de tração 4x4, com modo de seleção de terrenos, rodas 19', farol alto automático, park assist, detector de tráfego traseiro e assistente de descida. Há ainda bancos de couro e sete airbags.



A configuração mais aventureira Trailhawk tem pneus de uso misto e rodas aro 17' com design exclusivo, suspensão elevada e proteções off-road para tanque de combustível, eixo cardan e câmbio. Por dentro, muda o design dos bancos, que adota costuras em vermelho. A tonalidade também é usada nos acabamentos dos alto-falantes e saídas de ar-condicionado.



As duas versões tem como opcional o teto solar panorâmico.



Confira a tabela de preços:



Renegade Sport - R$ 123.990

Renegade Longitude - R$ 138.990

Renegade S AT9 4x4 - R$ 163.290

Renegade Trailhawk AT9 4x4 - R$ 163.290