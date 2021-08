Jeep Commander tem até 80% das peças usadas em sua produção feitas no Brasil - Divulgação

Publicado 26/08/2021 20:56 | Atualizado 26/08/2021 21:27

Rio - A Jeep aposta nos sete lugares com o Commander para emplacar seu primeiro carro desenvolvido no Brasil. Design premium, duas opções de motores e lista recheada de equipamentos já de série são trunfos do irmão maior do Compass. O modelo será vendido em quatro versões, sendo duas com motor turbo flex, de tração dianteira, e outras duas com motor turbo diesel, com tração 4x4. Os preços partem de R$ 199 mil e miram rivais de diferentes faixas como a Toyota SW4 e o Chery Tiggo 8.



Nas variantes com motor 1.3 turbo flex, de 185 cv e 27 kgfm de torque, serão duas versões: Limited (R$ 199.990) e Outlander (R$ 219.990). O motor é o mesmo que já vem sendo usado no Compass e na picape da Toro, da Fiat. O motor turbodiesel, instalado nas versões 4x4, passou por ajustes para entregar 170 cv e 38,7 kgfm de torque — 3 kgfm mais potente que as versões usadas em Compass e Renegade. Com essa motorização, as opções para venda são: Limited (R$ 259.990) e Outlander (R$ 279.990). Para cada motor, há uma opção de câmbio automático: 6 marchas, nas versões flex, e 9 marchas, nas diesel.

O valor das opções do SUV médio devem colocar uma dúvida nos consumidores do segmento, uma vez que os rivais diretos, o Toyota SW4 tem versões que variam entre R$ 252 mil e R$ 363 mil; e o Chevrolet Trailblazer, em versão única, sai por R$ 325.190, ambos menos tecnológicos.

São duas opções de câmbio, sendo o primeira, de seis marchas automático para as edições com tração dianteira. A segunda, de nove marchas, fica para as opções movidas a diesel.

Feito para sobrar, o SUV médio da Jeep tem porte bem superior ao irmão Compass. São 4.769 m de comprimento (cerca de 36 cm maior que o Compass), 1.859 m de largura, 1.682 m de altura e 2.794 m de entre-eixos (quase 5 cm maior que o Toyota SW4).

O modelo também supera os rivais na capacidade do porta-malas. O compartimento acomoda 233 litros, com sete lugares (maior que a capacidade de um Fiat Mobi), e 661 litros, quando configurado para 5 lugares. Se todas as duas fileiras estiverem rebatidas, a capacidade salta para impressionantes 1.760 l.



No quesito equipamentos, a única diferença entre as versões Limited e Outlander é pequena, entre elas está o teto solar panorâmico e as rodas de 19'. De resto, ambas vêm completas já de série, sem, inclusive, cobrança extra para escolha de cores.



A lista de tecnologias inclui faróis e lanternas Full-LED, rodas aro 18', central multimídia wide de 10,1 polegadas Full HD, painel de instrumentos 100% digital de 10,25', som Harman Khardonde nove alto-falantes e 450 watts, carregador por indução, bancos dianteiros com ajustes elétricos e abertura elétrica do porta-malas. Na versão Outlander, o multimídia permite o uso da assistente virtual Alexa.

Em segurança, ambos entregam o mesmo nível de equipamentos. O Commander conta com sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um para o joelho do motorista) e todos os sistemas semi autônomos do ADAS, que traduzido significa Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista.

A lista inclui controle de cruzeiro adaptativo (acelera, freia até a totalidade e dá a saída novamente, útil em situações de trânsito, por exemplo), alerta de colisão com frenagem automática, detector de ponto cego e de tráfego cruzado, alerta de mudança de faixa, frenagem de emergência para pedestres, ciclistas ou motociclistas, detector de fadiga, reconhecimento de placas, farol alto automático e park assist.