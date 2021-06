Mercedes-Benz AMG GT Black Series - Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021

Rio - A Mercedes-Benz anunciou, nesta segunda-feira, que todas as unidades do AMG GT Black Series foram compradas antes mesmo de desembarcarem no Brasil. Equipadas com um motor V8 capaz de render insanos 730 cv, as unidades estão vendidas desde o anúncio, em outubro de 2020. O preço do superesportivo não foi revelado pela marca alemã, mas a estimativa é que o modelo custe mais de R$ 2 milhões.

O modelo é uma variante mais agressiva do AMG GT de série, que usa V8 de 535 cv, contra os 730 cv da variante Black Series. Além da mudança no propulsor, traz alterações na carroceria como elementos aerodinâmicos (difusor dianteiro exclusivo e um grande aerofólio traseiro ajustável) e uso de fibra de carbono e alumínio em diversas áreas tanto para reforço estrutural como para redução de peso.

Na parte mecânica, também foram feitos ajustes na transmissão AMG DCT 7G para maior torque, nos sistemas de exaustão, do novo virabrequim plano e maiores compressores de ar entre outras modificações.

Com as mudanças em relação a versão tradicional, o 0-100 km do AMG GT Black Series é de 3,2 segundos e a velocidade máxima é de 325 km/h.

Entrega personalizada

A atenção aos detalhes segue no momento da entrega, com o novo conceito de "Unboxing Black Series". Todas as unidades serão entregues por uma equipe de especialistas altamente treinados da própria marca. Em data, hora e local definidos pelo cliente. Esse novo formato de entregas alia exclusividade ao DNA esportivo da Mercedes-AMG.

"Cada modelo Mercedes-AMG GT Black Series é único. Produzimos cada unidade de acordo com os desejos de nossos clientes para que cada momento a bordo de um AMG GT Black Series seja uma experiência marcante, com todos os valores que refletem o luxo e a esportividade de nossa marca", diz Jefferson Ferrarez, Presidente e CEO da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil