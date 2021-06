Novo Kia Sportage 2022 - Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 20:25

Rio - Diferentão. A Kia acaba de revelar como será o design da quinta geração do Sportage. Previsto para chegar às lojas da marca pelo mundo no final deste ano, o SUV tem visual para lá de ousado por fora e por dentro. Visual está alinhado a uma nova filosofia de design da marca e remete ao modelo elétrico EV6. Modelo fará parte da linha 2022.

Por fora, a parte que mais chama atenção está na dianteira. As luzes diurnas em LED de formato que lembram os símbolos maior e menor que ('>' e '<'), ampla grade com elementos tridimensionais, capô alto e, na traseira, lanternas também em LED unidas por barra que atravessa toda a tampa do porta-malas.

Dos lados, o Sportage é mais sóbrio e não tem nada que fuja muito ao padrão do segmento. O único detalhe que deve atrair os olhares é a roda de liga-leve. A peça deve ter cores diferentes a depender da versão, mas as linhas impressionam.

No interior, mais ousadia por parte dos designers. O painel de instrumentos e central multimídia estão unidos em apenas uma tela gigante, assim como acontece em modelos da Marcedes-Benz. Apesar de ainda não ter sido confirmado, a expectativa é que cada item tenha um display de 10,25 polegadas.

O console central é elevado e explora bem o uso do black piano. Na versão revelada, o revestimento em couro azul revela ainda mais a personalidade do modelo. Por ora, a Kia não revelou detalhes sobre a parte mecânica do modelo, mas espera-se que o SUV tenha versões diesel, a gasolina e híbridas.