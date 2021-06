Novo SUV compacto tem linhas agressivas na dianteira e traseira. Faróis e lanternas tem visual afilado e iluminação em LED - Divulgação

Novo SUV compacto tem linhas agressivas na dianteira e traseira. Faróis e lanternas tem visual afilado e iluminação em LEDDivulgação

Por Lucas Cardoso

Publicado 02/06/2021 16:00 | Atualizado 02/06/2021 16:03

Rio - O novo SUV compacto da Fiat já tem nome: Pulse. A opção escolhida por 65% clientes da marca foi anunciada nesta quarta-feira, em em evento online realizado pela fabricante italiana. O novo nome concorreu com outras duas opções Tuo e Domo. A chegada do modelo deve acontecer no terceiro trimestre deste ano.

Inspirado no hatch compacto Argo, o modelo é o segundo SUV da marca italiana lançado no mercado brasileiro, além disso é o primeiro produzido nacionalmente na fábrica da marca, em Betim (MG). O SUV médio Freemont foi o primeiro a ser lançado por aqui, entre 2011 e 2016. O modelo era produzido pela Dodge.

O modelo chega equipado com o novo motor 1.0 turbo de três cilindros da Fiat, capaz de render potência estimada de 120 cv e em torno de 17 kgfm de torque, entregues já em baixa rotação. A expectativa é que o câmbio instalado no modelo seja automático de seis marchas da Aisin.

Apesar de ter inspiração no Argo, o modelo estreia plataforma nova chamada de MLA. Segundo a Fiat, a nova estrutura conta com 66% de aços de alta resistência. Trata-se de uma evolução da MP1 usada no irmão hatch.

Uma das informações confirmadas até o momento é que o Pulse terá um entre-eixos de 2.532 m. O espaço é só 1,1 cm maior que o Argo e menor que a maioria dos concorrentes. O conjunto de suspensão deve seguir o padrão com eixo de torsão atrás e McPherson na dianteira, com centro de rolagem reduzido e novos amortecedores em relação ao hatch.

A expectativa é que o modelo chegue ás lojas da Fiat no terceiro trimestre, entre agosto e setembro, já como linha 2022.