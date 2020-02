Riocard Mais lança pulseiras e chaveiros para pagamento de passagens no transporte público

Rio - Para aproveitar a folia carioca, a Riocard Mais está lançando dois novos dispositivos para o pagamento de passagens em todos os meios de transporte público (ônibus, trens, barcas, metrô, vans legalizadas, VLT e BRT).

De acordo com a RioCard, em uma ação promocional, duas mil pulseiras e chaveiros estão sendo distribuídos gratuitamente aos clientes que estiverem sendo atendidos em três lojas da empresa na cidade do Rio. Ambos são à prova d’água e podem ser uma opção ao tradicional cartão de transporte para aqueles passageiros que vão curtir blocos, festas de rua e desfiles de escolas de samba. Os novos meios de pagamento proporcionam ainda mais comodidade, praticidade e segurança, facilitando, inclusive, o embarque no transporte público.



Para receber a pulseira ou o chaveiro, é preciso ficar atento aos locais e horários previstos para a distribuição gratuita dos dispositivos, que prossegue até a próxima sexta-feira, dia 28. É possível acompanhar as ações das equipes pelo Facebook da Riocard Mais.



As compras de créditos de transporte podem ser realizadas pelo aplicativo Riocard Mais e pelo site Recarga Fácil. Não é possível utilizar as máquinas de recarga. Após a aquisição dos créditos, basta encostar os dispositivos em um validador instalado em um transporte público ou utilizar o aplicativo Valida Mais. Vale lembrar também que, durante o carnaval, é importante recarregar o seu cartão de transporte com antecedência, já que alguns pontos físicos podem não funcionar devido ao feriado prolongado.

Aplicativo Riocard Mais



O novo aplicativo, disponível gratuitamente para celulares com sistemas Android e iOS, disponibiliza a consulta de saldo ou extratos relacionados ao uso do cartão nos últimos 30 dias; a compra de créditos; e a localização de pontos de atendimento em lojas físicas ou de parceiros conveniados ao acessar o mapa de recarga. Também é possível se associar ao Clube de Vantagens, mediante cadastro do cartão de transporte, que oferece descontos em produtos e serviços.



Outra facilidade oferecida aos clientes é a validação dos créditos pelo celular. Após a confirmação da compra, aqueles que tiverem o aplicativo "Valida Mais" instalado podem efetuar a recarga encostando o telefone no cartão, pulseira ou chaveiro. O aplicativo está disponível para celulares com sistema operacional Android com tecnologia NFC.