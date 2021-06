Modelo tem logo na dianteira com fundo em preto e rodas de liga 18 polegadas Lucas Cardoso

Por Lucas Cardoso

Publicado 01/06/2021 21:00 | Atualizado 01/06/2021 21:02

Rio - A caçamba é um dos espaços mais aproveitados de uma picape quando sua principal função é o trabalho, mas na cidade os utilitários quase sempre assumem uma jornada dupla: trabalho e lazer. Nessa condição alguns modelos se sobressaem. É o caso da versão Ultra da Fiat toro.



Equipada com uma tampa rígida na caçamba, que é içada por pistões a gás, a picape é um exemplo de versatilidade. Que dono de picape não passou por dificuldades em um dia de chuva ao levar uma carga na caçamba, seja ela de trabalho ou até as compras do supermercado no fim de semana. O sistema da Toro Ultra veda o compartimento das intempéries e o transforma em um espaçoso porta-malas.

Foi para conhecer de perto toda essa versatilidade que O DIA avaliou durante uma semana a Toro Ultra. A versão, que se posiciona como topo de gama e custa R$ 182.560,aposta no diferencial da caçamba coberta e outros toques de exclusividade e design para atrair compradores de outros segmentos.

A tampa rígida feita de fibra de vidro funciona como uma evolução à tradicional capota marítima. Sua abertura é feita por partes, primeiro o motorista precisa abrir as portinholas da caçamba e depois acionar a tampa, que levanta sozinha movida por dois pistões a gás. O espaço conta com uma bolsa térmica grande, que garante ainda mais a integridade dos pertences no compartimento que pode levar até 820 litros de carga.

Desempenho



Para empurrar esse peso, a Toro Ultra é equipada com motor Turbodiesel 2.0 quatro cilindros capaz de render 170 cv e de entregar torque de 35,7 kgfm às quatro rodas. O propulsor trabalha junto ao câmbio automático de nove marchas e a tração é integral 4x4. Um conjunto já experimentado em outras versões e linhas da picape que garante ao modelo fôlego de sobra.

Não há muito o que falar no quesito desempenho, já que a Toro Ultra não muda a mecânica em relação às outras versões diesel, todas já bem exploradas e confiáveis. Mas considerando a proposta da versão, vale dizer que na cidade o fôlego sobra. Aceleração boa, retomadas sem sofrimento e saídas espertas. A aceleração de 0 a 100 km/h do modelo foi feita em 10,1 s durante a nossa avaliação e o consumo médio ficou em 10,1 km/l.

Assim como o conjunto mecânico, o sistema de suspensão da Toro segue bem acertado. Impressiona a capacidade da picape de passar por situações adversas. Mesmo em trechos esburacados, pouca ou quase nenhuma imperfeição é passada para os passageiros. O balanço menor é um dos benefícios dela ser uma picape monobloco.



Detalhes



Além da caçamba com tampa, a versão traz elementos exclusivos como logos, retrovisores pretos, estribo pintado de preto e logos escurecidos. Por dentro, há referência a versão no console e nos bancos, que têm revestimento em couro sintético.

Como é baseada na versão Ranch, a Ultra traz uma lista grande de itens de tecnologia e segurança, como os sete airbags, chave presencial e partida por botão; controle de descida central multimídia de sete polegadas com espelhamento sem fio, painel de instrumentos colorido com tela de 7', bancos do motorista com ajuste elétrico e ar-condicionado dualzone.

A versão avaliada, que faz parte da linha 2020, ainda pode ser encontrada nas concessionárias da marca, mas o modelo 2021 entrega mais por um acréscimo de cerca de R$ 5 mil. Muda o visual e a lista de equipamentos que ganha central multimídia vertical e painel de instrumentos 100% digital. Além de outros diferenciais.

Ficha técnica

Preço: R$ 182.559



Motor: 2.0 turbodiesel, 4 cilindros, 16V, 170 cv a 3.750 rpm, 35,7 kgfm a 1.750 rpm



Câmbio transmissão: automático de 9 marchas, 4x4 com reduzida

Direção: elétrica

Suspensão e freio: Dianteira McPherson, traseira do tipo multilink/ disco ventilado (305 mm) na frente e tambor atrás

Rodas e pneus: liga leve, 225/60 R17

Dimensões: comprimento 4,944 m; largura 1,844 m; altura 1,743 m; entre-eixos 2,99 m; vão livre 20,2 cm; peso 1.871 kg; tanque 60 l; caçamba 820 l;



Velocidade máxima: 193,5 km/h



0 a 100 km/h: 11,9 s

Consumo médio: 10,1 km/l

