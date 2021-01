Design traseiro do novo HR-V aparece em imagem divulgada pela marca Reprodução da Internet

Rio - A Honda acaba de divulgar os primeiros detalhes de como será a nova geração do HR-V. Lançado por aqui há exatos dez anos, o SUV da marca japonesa será revelado por completo e oficialmente no dia 18 de fevereiro. A estreia por aqui deve acontecer apenas no ano que vem.



Segundo as imagens reveladas pela marca, é possível ver a mudança drástica do modelo, que agora adota a plataforma do novo Fit. São mais agressivas os vincos laterais e a curvatura do teto na traseira, o que indica um estilo cupê na nova geração, assim como o do Volkswagen Nivus. As lanternas estão mais estreitas e se conectam por uma barra de LED.



A imagem também mostra um pequeno aerofólio no topo do vidro traseiro bem inclinado. Apesar das mudanças já reveladas, uma característica do SUV deve se manter: as maçanetas embutidas. As medidas do SUV devem melhorar em relação a atual geração. Devem ser maiores as dimensões de entre-eixos (cerca de 5 cm) e do porta-malas, que atualmente já acomoda bons 437 litros.



Por dentro, embora nenhuma imagem tenha revelado, espera-se que a Honda entregue tecnologias como painel de instrumentos digital, multimídia com tela de grande dimensão e funções de espelhamento. Além disso, há também a expectativa de que a marca ofereça conexão 5G no equipamento.



Sob o capô, lá fora o modelo terá uma variante híbrida e:HEV associada a um motor 1.5, capaz de render até 98 cv de potência e 13,3 kgfm. São esperadas também variantes 1.0 e 1.5, ambas turbo. Essas duas últimas podem ser oferecidas para o mercado brasileiro, mas ainda não há confirmação.