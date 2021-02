Bomba! Imagens da Honda CB 350 vazam antes da estreia oficial

A Honda está pronta para fazer a estreia global do modelo CB 350 no próximo dia 16 de fevereiro, em uma apresentação que será realizada na Índia. Se fosse vendida no Brasil, a nova motocicleta ficaria entre os modelos CB Twister (R$ 15.790) e CB 500 F (R$ 30.260).

A fabricante japonesa até tentou fazer certo mistério, revelando imagens teaser do lançamento de fevereiro; mas uma foto bem clara da CB 350 acabou vazando na internet. O modelo tem pegada “scrambler”, ou seja, está adaptado para rodar tanto no asfalto quanto encarar pistas off-road leves. O design neo-retrô da CB 350 chama bastante atenção.

Publicidade

Como outros modelos Scrambler, a CB 350 conta com pneus de uso misto montados em rodas aro 17, freios ABS e iluminação em LED. O motor 348cc monocilíndrico refrigerado a ar pode desenvolver 20 cv de potência e 3,1 kgfm de torque, com câmbio de cinco marchas.

O lançamento da Honda terá painel de instrumentos parcialmente digital, retrovisores com acabamento cromado e novos grafismos no tanque de combustível. A CB 350 também terá um pacote de equipamentos exclusivos que inclui conexão Bluetooth e assistente de navegação.

Relatar erro