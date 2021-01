Por IG - Carros

São Paulo - A BMW mostra tudo do novo sedã M5 CS, o mais potente e veloz que a marca já produziu até hoje. Vem com um V8 4.4 biturbo de 627 cv, potência suficiente para acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 2.9 segundos, um terço do tempo que você precisou para ler este parágrafo. Para ajudar a transmitir toda essa força, os pneus são feitos de um composto mais macio e a tração é integral.



Se o juízo deixar e continuar acelerando, o BMW M5 CS pode atingir 200 km/h em meros 10,3 segundos, saindo da imobilidade, com máxima de 305 km/h, conforme os dados da fabricante. Dê uma olhada nas imagens da galeria abaixo e, em seguida, no vídeo que mostra o sedã pintado de verde com rodas douradas. Há também dois tons de cinza: Brands Hatch Grey e Frozen Brans Hatch Grey.

Entre outros truques para conseguir ser tão rápido, o BMW M5 CS (Club Sport) é 70 kg mais leve que o M5 Competition com o uso à vontade de fibra de carbono. Além disso, o carro vem com amortecedores controlados eletronicamente, câmbio de 8 marchas, as barras estabilizadoras mais grossas da linha M5 e o menor vão livre do solo.

As rodas de aro 20 são forjadas, os faróis têm tecnologia a laser, com facho baixo amarelo. Sobra torque (76,5 kgfm) e o capô cheio de ressaltos mostra a musculatura do sedã com saída de escape dupla de aço inoxidável e freios a disco de fibra de cerâmica, que funcionam com mais eficácia quando estão aquecidos, como nos modelos de competição.

O interior é um capítulo à parte, com quatro assentos individuais com os logos M5 iluminados, cintos de segurança vermelhos, de quatro pontos e o desenho do cirtcuito de Nurburgring nos encostos de cabeça.

O volante é revestiido de couro Alcantara e tanto as hastes para trocas sequenciais como o botão de partida também são vermelhos, como nos carros de corrida. O BMW M5 CS vai começar a ser vendido apenas como parte da linha 2022, por 199 mil euros (em torno de R$ 1,3 milhão numa conversão simples).