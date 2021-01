Rio - A Volkswagen revelou, nesta terça-feira, mais informações sobre o Taos, novo SUV médio da marca alemã. Os detalhes foram revelados durante um bate-papo com a imprensa, onde também foi revelada a previsão de chegada do modelo, no segundo semestre. O SUV será fabricado em Pacheco, na Argentina, onde também é produzida a picape Amarok.

Posicionado entre o T-Cross e o Tiguan, o Taos terá tamanho de gente grande. Segundo informações divulgadas pela marca, são 4,46 m de comprimento, 1,62 m de altura, 1,84 m de largura e 2,68 m de distância entre-eixos (4 cm maior que o Jeep Compass). Na capacidade do porta-malas, o novo SUV da Volkswagen da um banho nos concorrentes e leva 498 litros, superando o rival da Jeep em 88 litros.

Sob o capô, o Taos não muda em relação aos irmãos T-Cross e Tiguan e traz o já conhecido 1.4 TSI, capaz de render até 150 cv e 25,5 kgfm de torque. O propulsor vai associado ao câmbio automático de seis marchas, também presente nos modelos já comercializados pela marca. A transmissão permite trocas sequenciais em posição na manopla ou por aletas posicionadas atrás do volante. O conjunto garante ao SUV médio aceleração de 0/100 km/h em 9,3 segundos e máxima de 194 km/h.

A central multimídia do Taos será o VW Play, mesmo sistema instalado no Nivus. O equipamento conta com gerenciamento de modos de condução, que conta com quatro opções de ajustes: normal, esportivo, econômico e individual. Cada opção altera a entrega de potência e torque do motor.

Além dessa tecnologia, o modelo ainda traz sistema Start-Stop, que ajuda na economia de combustível, alertas de ponto-cego nos retrovisores externos, alerta de tráfego cruzado traseiro, frenagem autônoma de emergência e pós-colisão. Um dos diferenciais do modelo será o sistema de carregamento de celular por indução. Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré e outros itens também devem fazer parte da lista. Assim como o ACC, com aceleração e frenagem automática.



A Volkswagen não revelou quais serão os preços e versões do Taos, mas a expectativa é que o modelo chegue em uma faixa de R$ 130 mil a R$ 170 mil. O recorte coloca o SUV médio entre a versão mais cara do T-Cross e a opção mais barata do Tiguan AllSpace Comfortline de sete lugares, que custa R$ 175 mil.