Nissan Kicks 2022 deve ter visual similar ao visto na versão destinada aos Estados Unidos Divulgação

Por iG - Carros

Publicado 10/02/2021 19:10

A Nissan anunciou, nesta terça-feira (9), que o Kicks 2022 renovado chegará às concessionárias brasileiras no próximo mês de março. Seu lançamento será praticamente simultâneo em toda a América Latina, onde também é aguardado em março no Chile e Peru, e em abril na Argentina.



Apesar do teaser misterioso que não revela muito do design do SUV compacto, fica claro que o Nissan Kicks feito em Resende (RJ) terá o mesmo design do modelo mostrado nos Estados Unidos. Suas linhas foram inspiradas principalmente no SUV médio X-Trail, apostando em faróis mais estreitos e grade texturizada pintada de preto brilhante.



Por dentro, o Kicks preserva todas as suas características, substituindo apenas revestimentos dos bancos e portas. A nova central multimídia de oito polegadas com conectividade Apple CarPlay e Android Auto irá substituir o sistema antigo.



Conforme antecipado pela Nissan, os planos de lançar a tecnologia híbrida e-Power no Kicks foram postergados por conta da crise econômica e o descontrole da pandemia do novo coronavírus. Logo, o Nissan Kicks 2022 chegará às concessionárias apenas com motor 1.6 aspirado de 114 cv de potência e 15,5 kgfm de torque do modelo atual. O câmbio pode ser manual de cinco marchas ou automático do tipo CVT.



Preços e versões ainda não foram revelados, mas a Nissan poderá aproveitar a renovação do Kicks para implementar as nomenclaturas que estrearam no Novo Versa. Dessa forma, as versões S e SV devem ganhar os nomes Sense, Advance e Exclusive.